Blocos são liberados no Carnaval de Campina Grande, mas devem respeitar limite de distância de eventos religiosos

Uma reunião nesta quinta-feira (18) entre representantes de poderes públicos, de segurança, instituições e de blocos carnavalescos definiu que os blocos poderão desfilar durante o Carnaval, em Campina Grande. Inicialmente, um decreto proibiu o desfile de blocos carnavalescos nos principais pontos da cidade entre os dias 8 e 13 de fevereiro.

A reunião definiu que os blocos carnavalescos podem desfilar no período do carnaval, em Campina Grande, desde que respeite uma distância de 1 km de locais onde acontecem cultos ou missas católicas.

O bloco Jacaré do Açude Velho, por exemplo, que deve sair na terça-feira de Carnaval, e que tinha um percurso que os foliões passavam próximo ao Parque do Povo, terá o percurso modificado. Como no Parque do Povo acontece a Consciência Cristã, o percurso do bloco foi ajustado, e deve ter inicio da frente do Instituto São Vicente de Paula dando a volta no Açude Velho pelo lado leste, indo em direção ao Memorial de Jackson do Pandeiro, respeitando a distância de 1 km do evento religioso mais próximo, no Parque do Povo.

Fred Guimarães, representante do bloco Jacaré do Açude Velho esteve na reunião e ficou satisfeito com o que ficou acordado no encontro.

“O bloco realmente vai sair, das 10h às 16h, e o quanto é bom o diálogo. Ficou acordado que a partir do próximo ano nos reuniremos bem antes, em setembro de 2024, para que todo mundo tenha tempo de se organizar. Chegamos a um consenso, o diálogo foi positivo e estamos saindo daqui todos satisfeitos entendendo que o folião vai poder brincar o carnaval em Campina”, explicou Fred.

A reunião aconteceu na sede do Ministério Público da Paraíba (MPPB), no bairro da Liberdade, em Campina Grande, após o decreto ser derrubado por uma decisão judicial. Nesta reunião, foi firmado um novo acordo que concede, também, um novo prazo para os blocos que ainda estão interessados em desfilar no carnaval da cidade.

A prefeitura de Campina Grande não irá publicar um novo decreto, pois, segundo a procuradoria do município, o novo acordo firmado entre as partes envolvidas já é suficiente.

De acordo com o promotor Hamilton Neves, da promotoria do Meio Ambiente, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi reajustado para atender as demandas de segurança, ambientais e dos atores envolvidos nos eventos carnavalescos.

“O resultado é exatamente uma formatação de um TAC, a gente compactua comportamentos e ajusta as condutas para que atenda aos atores envolvidos, tanto a segurança pública, como a ordenação do som urbano, a legislação ambiental e o encontro das igrejas católicas e evangélicas”, disse o promotor Hamilton.

Os blocos que ainda não se credenciaram para desfilar no carnaval de Campina Grande terão mais 48 horas para realizar a inscrição no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede). No ato da inscrição, o representante do evento carnavalesco deve colocar o nome do bloco, a intenção da localização onde o bloco deseja desfilar, data e quantidade de pessoas. Além do cadastro, os blocos devem comunicar aos órgãos de segurança sobre o desfile do bloco.