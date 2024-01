Cícero Lucena inaugura sede do Instituto Futebol de Rua para promover inclusão social por meio do esporte

O prefeito Cícero Lucena inaugurou, nesta quinta-feira (18), a sede Norte-Nordeste do Instituto Futebol de Rua em João Pessoa, que fica na Praça da Juventude, no Bairro das Indústrias. Esse projeto, que já acontece há três anos nas Escolas Municipais Lynaldo Cavalcanti e Cônego João de Deus, está sendo ampliado para espaços públicos com objetivo de promover inclusão social por meio do esporte, atendendo centenas de crianças.

“Com a parceria com o Instituto Futebol de Rua, que já iniciou nas nossas escolas, nós aceitamos o desafio de ampliarmos para espaços públicos e praças. A preocupação com a educação, com o esporte na verdade, é contribuir para formar o cidadão de bem no amanhã. Então, só tenho a agradecer a todos os parceiros e renovar a nossa esperança e a nossa confiança, que dessa forma João Pessoa vai ser cada vez melhor”, afirmou o prefeito.

O Instituto Futebol de Rua tem sede em Curitiba e está presente em 110 cidades brasileiras. João Pessoa é a primeira a ter uma sede fora da capital paranaense. O projeto oferece aulas de futebol e atividades recreativas de forma gratuita, promovendo inclusão, socialização, bem-estar e dando oportunidade para as crianças se desenvolverem no futebol.

“O Futebol de Rua é um instituto que existe há 17 anos, promovendo a inclusão social de crianças e adolescentes através do esporte, da educação e da cultura, sempre formando as crianças, pensando nelas como um agente de transformação. São elas que serão as pessoas que vão controlar o nosso futuro. Encontramos em João Pessoa uma cidade com excelente potencial e uma gestão que acredita nesses valores para avançar com o programa, que vai atingir cada vez mais crianças”, comentou Alceu Campos, presidente do Futebol de Rua.

As aulas acontecem no contraturno escolar e estão sendo intensificadas nesse período de férias. Para pais e mães, o projeto completa as atividades das crianças e preenche um papel importante, de auxiliar na formação com as noções e disciplina do esporte.

Ana Carolina, mãe de Samuel, de oito anos, disse que o filho não perde um dia e que as atividades estão ajudando no desenvolvimento. “Eu não trago só ele, venho com sobrinhos e vizinhos. Eles são muito ativos, aí pra eles é bom, porque ficam estimulados e querem fazer um bocado de coisa. Brincam, chegam em casa animados, contando como foi. Participam mais da educação física da escola e ficam dizendo: mãe, quero ir para o futebol de rua”, explicou.

Futebol de Rua – Desde sua criação, em 2006, a organização sem fins lucrativos já atendeu mais de 30 mil crianças e adolescentes, atuando nas cinco regiões do Brasil. Com sede principal em Curitiba, Paraná, hoje atua em 20 estados, atendendo aproximadamente 7.500 meninos e meninas, entre 8 a 17 anos, em diversos projetos sociais.