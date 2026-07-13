Festas julinas fortalecem vínculos na SAS – CGNotícias

Por MRNews



As unidades da Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) promovem, até sábado (11), festas julinas para acolhidos, usuários, familiares e servidores. A programação acontece nas Residências Inclusivas, Centro Dia e Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (UAIFA), com o objetivo de fortalecer vínculos, promover a integração e incentivar a participação dos usuários.

Nesta quinta-feira (9), as duas Residências Inclusivas realizam uma festa conjunta com quadrilha, comidas típicas, apresentações culturais e brincadeiras adaptadas. As unidades atendem 24 jovens e adultos com deficiência, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que participaram da produção da decoração da festa.

Na sexta-feira (10), o Centro Dia promove um arraial para os cerca de 60 usuários atendidos pela unidade e seus familiares. A programação inclui apresentações musicais, casamento caipira e comidas típicas. O espaço oferece atendimento multiprofissional e atividades voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e da autonomia dos usuários.

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Encerrando a programação, no sábado (11), a Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (UAIFA) realiza uma festa julina para pessoas em situação de rua acolhidas no local. Além de quadrilha e comidas típicas, haverá gincanas e atividades de integração.

Segundo a superintendente de Proteção Social Especial da SAS, Tereza Cristina Miglioli Bauermeister, as ações utilizam as atividades culturais como ferramenta para estimular a convivência, a autonomia e o fortalecimento dos vínculos entre usuários e equipes de atendimento.