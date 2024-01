Saiba quais bairros de Campina Grande recebem novas linhas de ônibus

Três bairros de Campina Grande passam a ter novas linhas de ônibus. É o caso dos bairros Portal Campina e São Januário, que já têm a linha extra do transporte público funcionando desde terça-feira (16). De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), a nova linha do Pedro Gondim vai começar a operar na quinta-feira (18).

A comunidade de São Januário não contava com uma cobertura de transporte público há cerca de 15 anos e de acordo com a STTP as três áreas beneficiadas foram escolhidas após um estudo feito pelo órgão.

No caso de São Januário, vai haver uma extensão de rota na linha 903C, já o Portal Campina vai receber uma extensão da rota 922 e o conjunto Pedro Gondim terá a linha 092 estendida.

O superintendente da STTP disse em entrevista para a TV Paraíba que a cobertura desses bairros se dá para atender a necessidade que essas localidades tinham, evitando grandes deslocamentos da população a pé.

“Desde a terça-feira (16), demos ordem de serviço depois de muito diálogo com o sistema de transporte público, mostrando a necessidade das pessoas serem atendidas pelas linhas 903C, que sai do terminal da integração e vem para São Januário. Portal Campina tem a linha 922 e Pedro Gondim, a linha 092, também vão ser atendidos”, explicou.

Veja abaixo as novas linhas de ônibus em Campina Grande