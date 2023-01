Vagas remanescentes

Secretaria de Educação de João Pessoa realiza ‘Dia D’ de matrículas nesta quarta-feira

31/01/2023 | 13:00 | 57

A Prefeitura de João Pessoa, por meio Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), realizará, nesta quarta-feira (1º), o ‘Dia D’ de matrículas com vagas remanescentes para alunos que queiram estudar nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), no ano letivo 2023 que terá início no dia 9 de fevereiro. São cerca de 800 vagas.

As matrículas seguem sendo on-line pelo site https://matriculasim.pontoid.com.br que estará disponível das 8h às 23h59. Para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) o sistema segue aberto até o início das aulas.

“Nesse ‘Dia D’ vamos trabalhar com essas vagas remanescentes em todas as unidades escolares que ainda possuem vagas disponíveis. Estaremos matriculando aqueles alunos que ainda não apareceram durante a semana da matrícula. No sistema on-line vai constar apenas os bairros e as unidades que ainda têm vagas disponíveis. Nós vamos atrás dessas crianças, porque não queremos ninguém fora de sala de aula”, explicou a secretária executiva da Sedec, Luciana Dias.

No site só aparecerão as unidades de ensino que apresentam essas vagas, como nos bairros: Cruz das Armas, Novais, Centro, Róger, entre outros. Para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) há vagas ofertadas em todas unidades que oferecem a modalidade de ensino.

Para alunos da Educação Infantil é obrigatória a numeração do cartão do SUS. Já para a EJA o cartão do SUS e CPF.