AGENDA DE JOGOS DE TERÇA (31/01) ONDE ASSISTIR Estaduais, Europeus e Copas Europeias

JOGOS DE TERÇA (31/01)

Campeonato Português

16:00 Paços de Ferreira x Gil Vicente Rodada 18 18:15 Arouca x Benfica Rodada 18

Campeonato Alagoano

20:30 ASA x CRB Rodada 5

Campeonato Baiano

20:30 Juazeirense x Bahia de Feira Rodada 5

Campeonato Capixaba

16:00 Nova Venécia x Serra Rodada 3 19:00 Rio Branco-ES x Estrela do Norte Rodada 3

Campeonato Cearense

20:00 Ferroviário x Ceará Rodada 4 20:00 Maracanã x Iguatu Rodada 4

Campeonato Paranaense

20:00 Foz do Iguaçu x São Joseense Rodada 6

Campeonato Sul-Americano sub-20

17:00 Paraguai x Venezuela Rodada 1 19:30 Brasil x Equador Rodada 1 22:00 Uruguai x Colômbia Rodada 1

Copa da Itália

16:00 Fiorentina x Torino Quartas de final

Copa da Liga Inglesa

17:00 Newcastle x Southampton Semifinal

Copa da Alemanha

14:00 Paderborn x Stuttgart LIVE 16:45 Union Berlin x Wolfsburg

TURQUIA Super Lig

11:00 Alanyaspor x Sivasspor L

