Cícero Lucena inspeciona obras de infraestrutura na Capital, área que já conta com mais de R$ 1 bilhão em investimentos

A Prefeitura de João Pessoa está ultrapassando a marca de R$ 1 bilhão em obras de infraestrutura na cidade, com impacto nas áreas de mobilidade urbana, pavimentação, construção de escolas, parques, drenagem de ruas, iluminação, entre outras. Nesta quarta-feira (17), o prefeito Cícero Lucena inspecionou algumas dessas intervenções, como uma escola que está sendo erguida com recurso próprios, um centro escolar para integrar os alunos da Rede Municipal de Ensino com a prática de atividades, além da transformação da avenida principal do Valentina, que está sendo transformada em parque linear, a aguardada ponte do bairro São José e obras de drenagem em Mangabeira.

O gestor destacou a evolução das obras, projetando prazos, qualidade dos serviços e os avanços na melhoria da qualidade de vida da população, com oportunidades e soluções para problemas históricos na cidade. “Verificando os cronogramas, alguns se esforçando para antecipar, mas o importante é fazer bem feito. Um parque linear desse, um espaço que estamos transformando, no mesmo padrão das Três Ruas, na Hilton Souto Maior, na principal do Geisel – onde a gente está fazendo a mobilidade humana, oferecendo espaços de lazer para a população”, destacou o prefeito, durante visita ao Parque Linear do Valentina.

Mais cedo, o prefeito já havia projetado a entrega da ponte e passarela que vão ligar os bairros São José e Manaíra. Em seguida, numa comitiva com o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, e o executivo, Luciano Pereira, Cícero Lucena cumpriu uma agenda com fiscalização das obras para a construção da Escola Ana Cristina e o Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire, em Mangabeira, além das obras de drenagem das ruas Agente Fiscal Ulrico Magalhães e José Cândido dos Santos.

Confira o status de cada uma:

Escola Ana Cristina – Uma estrutura nova, com mais de 13 mil metros de área construída, incluindo 12 novas salas, além de ambientes climatizados e os espaços inovadores, como Sala Google, Maker e laboratório, para ampliar as possibilidades de aprendizado. O equipamento deve ser entregue em setembro deste ano.

Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire – Um equipamento completo, que está ganhando forma para oferecer teatro, biblioteca, parquinho adaptado para crianças com deficiência, pavilhão, parque aquático com piscina semi olímpica, piscina infantil e vestiário, um campo de futebol society e estacionamento. Os equipamentos estão sendo distribuídos em uma área de 10,8 mil metros quadrados. A previsão de conclusão é maio deste ano.

Drenagem – Entre as ruas Agente Fiscal Ulrico Magalhães e José Cândido dos Santos, em Mangabeira, um problema histórico de alagamento nos períodos chuvosos, está sendo solucionado. A obra está sendo finalizada, mas já surtiu efeito nas últimas chuvas da Capital. “Aqui ficava intransitável. Realmente está evitando os transtornos, graças a Deus”, comemorou o morador, Anderson Antunes de Lima.

Ponte e passarela do Bairro São José – A travessia sobre o rio Jaguaribe, tanto por pedestres quanto por carros, motos e bicicletas. Uma obra de mobilidade urbana e que vai acabar com as longas distâncias percorridas pelos moradores da região. O prefeito projetou a conclusão desse equipamento para maio deste ano.

Parque Linear do Valentina – Dentro do projeto de transformar grandes corredores da cidade em espaços onde a população também vai poder praticar caminhadas, exercício, trilhas e com áreas de convivência e lazer. O Parque Linear do Valentina está sendo construído com áreas imensas: mais de 13 mil metros quadrados de urbanização; 10 mil metros quadrados de pavimentação e 12 mil metros quadrados de calçadas para passeio. O investimento é de R$ 3,8 milhões. O projeto também está de acordo com o programa do plantio de árvores da Prefeitura, para que a Capital continue diminuindo os impactos ambientais.