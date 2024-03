Especialista do Hospital Municipal do Valentina orienta sobre os cuidados em relação às viroses

O Hospital Municipal do Valentina (HMV) é uma unidade de referência em atendimento pediátrico da Secretaria de Saúde de João Pessoa, recebendo diariamente casos clínicos e de urgência e emergência de recém-nascidos a adolescentes até os 17 anos. Nesse período compreendido entre os meses de março e julho, ocorre um aumento significativo de casos de viroses, sendo necessário um maior cuidado dos pais ou responsáveis.

De acordo com o pediatra Roberto Leitão, que também é diretor técnico do HMV, os pais ou responsáveis devem ter uma atenção redobrada com as viroses, principalmente para não ocorrer a disseminação do vírus. “Quando houver na criança um quadro respiratório que não seja considerado normal, orientamos aos pais que, imediatamente, não levem seus filhos ao ambiente escolar, pois pode ter o risco de contaminar outras crianças. Isso ocorre porque a disseminação dos vírus que causam doenças respiratórias é extremamente rápida em uma sala de aula, principalmente na idade abaixo de cinco anos e nessa etapa do ano que vai de março a julho”, orientou.

Com relação à decisão de levar os filhos a uma unidade hospitalar, o diretor ressalta que só procurem atendimento especializado ao observarem alguns sintomas, a exemplo de ocorrência de febre alta, dificuldade respiratória e vômitos ou diarreia em quantidade elevada. “Os pais devem levar as crianças ao hospital caso observem sinais como febre próxima de 40 graus, não ingestão de medicamentos, vômitos e diarreias em quantidade alta podendo levar a uma desidratação, dificuldade ao respirar, hipoatividade ou sonolência, sinais de convulsão ou desmaio, entre outros quadros clínicos que mereçam uma maior atenção”, explicou o médico.

Serviço – O Hospital Municipal do Valentina é referência no pronto atendimento infantil, sendo uma unidade de portas abertas, que atende desde recém-nascidos a adolescentes. O HMV possui um total de 68 leitos, sendo 60 de enfermaria (54 clínicos e seis cirúrgicos) e oito psiquiátricos. A unidade hospitalar ainda conta com ambulatórios que atendem casos nas especialidades de otorrinolaringologia, cirurgia pediátrica, dermatologia, anestesiologia e endocrinologia, realizando pequenas e médias cirurgias.