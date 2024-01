Como aconteceu inusitado encontro entre Chico César e Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer, uma lenda do futebol, morreu aos 78 anos, em Munique, na Alemanha, como divulgado pela família nesta segunda-feira (8). Considerado por muitos o maior zagueiro da história do futebol, o ex–jogador já teve um encontro inusitado com o músico paraibano Chico César, após um show em território alemão.

De acordo com a imprensa alemã, Beckenbauer enfrentava muitas dificuldades de saúde nos últimos anos, enfrentado problemas como infarto ocular, operações cardíacas e demência associada a doença de Parkinson.

O Jornal da Paraíba relembra a história do encontro, que aconteceu nas vésperas da final da Copa do Mundo de 2006, que foi realizada na Alemanha.

Encontro entre Chico César e Beckenbauer

Em entrevista para o ge, em uma matéria de 2012, no quadro “Meu Jogo Inesquecível”, Chico César revelou que teve um encontro com o ídolo alemão após ter realizado um show em solo gêrmanico. O show aconteceu às vésperas da final da Copa do Mundo de 2006. A competição foi realizada na Alemanha naquele ano.

Na época, Chico César não revelou muitos detalhes sobre o encontro com Beckenbauer, mas uma foto do arquivo pessoal do artista paraibano eternizou o momento em que ambos aparecem trocando cumprimentos.

Na matéria de 2012, Chico César afirmou que Beckenbauer foi “imerecidamente campeão do mundo de 1974”, fazendo alusão ao título que o então capitão da Seleção Alemã conquistou contra a Holanda. A frase não é uma crítica, é na verdade uma forma de ressaltar o encantamento que o paraibano teve com a Laranja Mecânica.

“Fiquei profundamente encantado com a forma de jogar da seleção holandesa, vice-campeã mundial daquele ano. Era um time espetacular e esteve presente em meu imaginário durante muitos anos. Foi meu primeiro encantamento com o futebol. E ali tomei o meu primeiro porre também”, brincou na entrevista.

A lenda do futebol, Beckenbauer

Franz Beckenbauer é um dos maiores jogadores e técnicos da história do futebol alemão e mundial. Nascido em 1945, na cidade de Munique, uma das principais da Alemanha. após a segunda guerra mundial, ele começou jogando nas categorias do SC Munique 06 e logo foi para o Bayern de Munique, onde alcançou os maiores feitos dentro do futebol de clubes, revolucionando a posição de zagueiro, atuando como líbero.

No time da região da baviera, Beckenbauer foi campeão dos principais títulos. Nacionalmente, foi quatro vezes campeão da Bundesliga e também quatro vezes campeão da copa nacional. Além disso, também venceu outro campeonato no time do Hamburgo, no qual também é ídolo, e onde venceu seu último título na carreira.

Em termos internacionais, o “kaiser”, como era conhecido, venceu ainda três Liga dos Campeões, o maior título do futebol europeu, e um Mundial de Clubes, além de uma Recopa Europeia.

Por clubes, o ex-zagueiro também atuou no New York Cosmos, dos Estados Unidos. Por lá, ele foi campeão da liga americana por três vezes. No time da “Big Apple”, o ex-jogador foi companheiro de Pelé e outras estrelas do futebol mundial que jogavam no país americano.

Na seleção alemã, ele se eternizou no futebol ganhando a Copa do Mundo de 1974 e um título de Eurocopa, como jogador. Como técnico, em 1990, ele foi campeão mundial, comandando seu país, contra a Argentina, na final da Copa.

Ao lado de Zagallo, que morreu na semana passada, Beckenbauer é o único ser humano a ter sido campeão do mundo como técnico e jogador. Didier Deschamps, atual técnico da França, também tem essa marca.

Beckenbauer também foi dirigente e, no cargo, foi acusado de se envolver em escândalos ligados a sua atuação como chefe do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2006. A Procuradoria-Geral da Suíça acusou o ex-jogador de fraude e lavagem de dinheiro na escolha da sede do mundial. O processo que corria na Justiça se encerrou em 2020 por ter prescrevido.