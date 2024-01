Sedes reforça convocação para atualização cadastral do programa Apoio Universitário

O programa gerido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), iniciou na última quarta-feira (10), a atualização cadastral dos beneficiários e segue com o atendimento até o dia 31 deste mês. A titular da Sedes, Norma Gouveia, reforça a necessidade dos alunos focarem nas datas e destaca que quem perder o prazo será excluído do benefício.

Conforme explicou, a atualização ocorre em duas etapas. Na primeira, os alunos que já estão dentro do programa devem enviar via o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, em formato de PDF, os documentos pessoais como RG, CPF, declaração de matrícula (pré-matrícula ou declaração de vínculo) da instituição de ensino, histórico acadêmico atualizado, comprovante de residência, assim como os dados bancários.

Em uma segunda etapa, será feita a assinatura dos termos de compromisso, que será realizada presencialmente, na Sedes, no Centro Administrativo Municipal (CAM), que fica em Água Fria, entre os dias 15 e 31 de janeiro, com horário de atendimento das 8h30 às 16h30, sem intervalo para almoço. Em caso de dúvida, os beneficiários podem entrar em contato através do telefone (83) 99640-7294 ou (83) 3213-5354 ou do e-mail [email protected]

“O Apoio Universitário é voltado para alunos do Ensino Superior em vulnerabilidade social que estejam matriculados em instituições públicas ou privadas e inscritos no Bolsa Família e no CadÚnico, de forma que possam viabilizar a graduação. Os estudantes que são contemplados com o Bolsa Família recebem o apoio municipal com o valor correspondente a um sexto do salário mínimo vigente (R$ 220). Já os que estão apenas no CadÚnico recebem o Apoio Universitário correspondente a um terço do salário mínimo vigente (R$ 440,00)”, explicou Norma Gouveia, ressaltando que a Prefeitura investe quase R$ 2 milhões anualmente, com recursos próprios, na realização do programa.