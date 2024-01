Leo Bezerra autoriza obras de pavimentação em seis ruas de Mangabeira

Poeira, buracos e transtornos por toda parte – uma realidade que castiga os moradores da Rua Maria Vilani Benício Alves, em Mangabeira VII, há mais de 30 anos. Mas, nesta terça-feira (16), o vice-prefeito Leo Bezerra autorizou o início das obras de pavimentação, drenagem, calçadas e acessibilidade nessa e em mais cinco ruas do bairro e destacou o avanço do programa de pavimentação da Prefeitura de João Pessoa, que vem transformando a infraestrutura da cidade e a vida de milhares de pessoas.

“O principal benefício que nós fazemos é acabar com a poeira que as pessoas passam no sol, a lama no período de chuva – essas pessoas que merecem respeito, não só os grandes bairros de João Pessoa, mas também as comunidades. Hoje, estamos mudando a situação aqui, não apenas fazendo um grande calçamento como principal, mas também entrando na comunidade da Vila Espep, como é conhecida. Satisfação de poder estar representando o prefeito Cícero Lucena, representando o governo João Azevêdo, ao lado da Câmara Municipal de João Pessoa, ao lado da Assembleia Legislativa, de todos aqueles que querem contribuir com a cidade cada vez melhor”, destacou o vice prefeito.

Com essa ordem de serviço, que tem investimento de R$ 334 mil, receberão obras de pavimentação as ruas Maria Vilani Benício Alves, Antônio Paiva, Berenice Medeiros Lima, Eulália Leitão Vilar, José Moura Filho e Maria Lira Machado. O secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, destacou o olhar da Prefeitura para todos os bairros, com as obras avançando por toda parte. São 337 ruas já entregues e mais de 600 com obras em andamento, licitadas ou contratadas.

“Um total de 1.030 ruas com ordem de serviço. Aqui em Mangabeira, podemos ver várias obras em execução, e dentro desse programa, aqui nessa região, são as últimas seis ruas, fechando assim totalmente essa região, com pavimentação, drenagem e calçadas padronizadas”, explicou o secretário.

Minha Rua Calçada – A plataforma, hospedada no portal da Prefeitura de João Pessoa, permite a população acompanhar a evolução do programa de pavimentação, com informações sobre investimento, prazos, se uma determinada rua recebeu ordem de serviço, licitação, entre outros processos. “Esperamos muito tempo por esse momento, de saber que a nossa rua vai ser calçada. Uma das principais necessidades dos moradores”, comemorou a dona de casa Maria dos Santos.