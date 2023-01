AGENDA DE JOGOS DE SÁBADO (28/01) ONDE ASSISTIR Estaduais, Supercopa do Brasil, ARGENTINO, CRB x CSA

CONFIRA A AGENDA ONDE ASSISTIR AOS AMISTOSOS Estaduais, Copinha, COPA DO NORDESTE Onde assistir os jogos de hoje

Assista todos os jogos de futebol na TV hoje E AMANHÃ! As transmissões, a agenda de partidas e tudo que acontece na TV, no Tablet ou no celular, você acompanha aqui. Saiba também quais são as partidas que serão transmitidos na Globo, ESPN, SporTV, Fox Sports, Band, Rede TV, DAZN, TV NSports, TV A Crítica, Premiere e canais de TV aberta e assinatura pelo mundo. Hoje tem Copa do Nordeste, Champions League, a Liga dos Campeões, Campeonatos estaduais, Sul-Americana, Libertadores da América entre outras disputas, confira tudo. Quando a rodada termina, aqui você também poderá ver os gols e melhores momentos da RODADA.

NO LINK DE CADA JOGO, VOCÊ VÊ A FICHA COMPLETA DA PARTIDA.

JOGOS DE sábado (28/01)

ARGENTINA Liga Profissional

17:00 San Lorenzo x Arsenal Sarandí LIVE 19:15 Estudiantes x Tigre LIVE 19:15 Talleres Córdoba x Independiente LIVE 21:30 Central Cordoba x River Plate

Supercopa do Brasil

16:30 Palmeiras x Flamengo Final

Campeonato Paulista

18:30 Santos x Ferroviária Rodada 5 20:00 Bragantino x Santo André Rodada 5 20:40 Botafogo-SP x Guarani Rodada 5

Campeonato Carioca

15:30 Nova Iguaçu x Bangu Rodada 5

Campeonato Mineiro

16:00 Caldense x Democrata GV Rodada 2 16:00 Democrata SL x Pouso Alegre Rodada 2

Campeonato Gaúcho

16:30 Internacional x São Luiz Rodada 3

Campeonato Espanhol

12:15 Girona x Barcelona Rodada 19 14:30 Sevilla x Elche Rodada 19 17:00 Getafe x Betis Rodada 19

Campeonato Italiano

11:00 Empoli x Torino Rodada 20 14:00 Cremonese x Internazionale Rodada 20 16:45 Atalanta x Sampdoria Rodada 20

Campeonato Alemão

11:30 Freiburg x Augsburg Rodada 18 11:30 Mainz x Bochum Rodada 18 11:30 Hoffenheim x Borussia Mönchengladbach Rodada 18 11:30 Hertha Berlin x Union Berlin Rodada 18 11:30 Werder Bremen x Wolfsburg Rodada 18 14:30 Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt Rodada 18

Campeonato Francês

13:00 Troyes x Lens Rodada 20 17:00 Olympique de Marselha x Monaco Rodada 20

Campeonato Alagoano

16:00 CRB x CSA Rodada 4 16:00 Murici x ASA Rodada 4 19:00 Coruripe x Desportivo Aliança Rodada 4

Campeonato Amazonense

20:00 Nacional-AM x Rio Negro-AM Rodada 1

Campeonato Baiano

16:00 Jacuipense x Itabuna Rodada 5

Campeonato Brasiliense

15:00 Gama x Taguatinga Rodada 1 15:00 Ceilândia x Brasiliense Rodada 1 15:00 Santa Maria x Paranoá Rodada 1

Campeonato Cearense

16:00 Ceará x Maracanã Rodada 3 16:00 Pacajus x Iguatu Rodada 3 20:00 Caucaia x Ferroviário Rodada 3

Campeonato Goiano

16:00 Atlético-GO x Aparecidense Rodada 6 16:00 Goiânia x Goianésia Rodada 6 16:00 Grêmio Anápolis x Inhumas Rodada 6

Campeonato Mato-Grossense

09:30 Dom Bosco x União Rondonópolis Rodada 2 17:00 Nova Mutum x Sport Sinop Rodada 2

Campeonato Paraibano

16:00 Campinense x Serra Branca Rodada 6

Campeonato Paranaense

15:30 Rio Branco-PR x FC Cascavel Rodada 5 16:00 São Joseense x Athletico-PR Rodada 5 18:30 Cianorte x Foz do Iguaçu Rodada 5

Campeonato Paulista Série A2

11:00 Oeste x Comercial-SP Rodada 5 15:00 Rio Claro x Lemense Rodada 5 16:00 Ponte Preta x Taubaté Rodada 5 17:00 XV de Piracicaba x Juventus-SP Rodada 5 18:00 Linense x Portuguesa Santista Rodada 5 19:30 Novorizontino x São Caetano Rodada 5

Campeonato Paulista Série A3

15:00 União Suzano x Marília Rodada 3 16:00 Audax-SP x Red Bull Bragantino II Rodada 3 16:00 Grêmio Prudente x Rio Preto Rodada 3 16:00 São José-SP x EC São Bernardo Rodada 3 18:00 Bandeirante-SP x Desportivo Brasil Rodada 3 18:00 Sertãozinho x Capivariano Rodada 3 20:00 Itapirense x Barretos Rodada 3

Campeonato Pernambucano

19:00 Sport x Retrô Rodada 6 20:00 Salgueiro x Central Rodada 6

Campeonato Piauiense

15:45 River-PI x Fluminense-PI Rodada 5

Campeonato Potiguar

15:00 Força e Luz x Santa Cruz de Natal Rodada 5 16:00 Globo FC x Potyguar CN Rodada 5

Campeonato Sergipano

15:15 Freipaulistano x Atlético Gloriense Rodada 3 16:00 Falcon x Dorense Rodada 3

Campeonato Sul-Americano sub-20

20:30 Venezuela x Chile Rodada 5 20:30 Equador x Uruguai Rodada 5

Campeonato Sul-Mato-Grossense

15:00 Aquidauanense x Novo Rodada 2

Campeonato Tocantinense

18:30 União-TO x Capital-TO Rodada 1

Copa da Inglaterra

12:00 Southampton x Blackpool uarta fase 12:00 Ipswich Town x Burnley Quarta fase 12:00 Sheffield Wednesday x Fleetwood Town Quarta fase 12:00 Fulham x Sunderland Quarta fase 12:00 Luton Town x Grimsby Town Quarta fase 12:00 Blackburn x Birmingham Quarta fase 12:00 Bristol City x West Bromwich Quarta fase 15:00 Preston North End x Tottenham Quarta fase 17:00 Manchester United x Reading Quarta fase

Campeonato Francês

13:00 Troyes x Lens Rodada 20 17:00 Olympique de Marselha x Monaco Rodada 20

Campeonato Goiano

16:00 Atlético-GO x Aparecidense Rodada 6 16:00 Goiânia x Goianésia Rodada 6 16:00 Grêmio Anápolis x Inhumas Rodada 6

Campeonato Paraibano

16:00 Campinense x Serra Branca Rodada 6

Campeonato Paranaense

15:30 Rio Branco-PR x FC Cascavel Rodada 5 16:00 São Joseense x Athletico-PR Rodada 5 18:30 Cianorte x Foz do Iguaçu Rodada 5

Campeonato Piauiense

15:45 River-PI x Fluminense-PI Rodada 5

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais



Clique para imprimir(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)





TV MRNews Não perca também: