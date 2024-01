Cícero anuncia reajuste linear de 5% para servidores municipais de João Pessoa – Jornal da Paraíba

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), anunciou nesta terça-feira (16) que vai conceder um reajuste linear de 5% para os servidores públicos ativos e inativos municipais. É o mesmo percentual anunciado pelo governador João Azevêdo (PSB) ontem e que tem sido alvo de mobilização por parte do funcionalismo estadual.

No caso da gestão municipal, Cícero incluiu no pacote do reajuste os professores, que vão ter um aumento maior do que o que foi estabelecido pelo governo federal, fixado em 3,62%. “No caso do magistério, estamos concedendo um aumento maior que o proposto pelo Ministério da Educação”, afirmou, no X (ex-Twitter).

O aumento já estará aplicado na folha de pagamento deste mês de janeiro junto com o novo salário mínimo, que teve reajuste de 6,97%. O impacto anual gerado pelo reajuste do funcionalismo público será de R$ 61 milhões na folha de 2024.

O índice também é acima das perdas com a inflação do período, que foi de 4,62%, de acordo com dados do Banco Central.

“A capacidade de oferecer este reajuste dos salários aos nossos servidores em um valor que supera a inflação demonstra o equilíbrio fiscal e financeiro que a gestão do prefeito Cícero Lucena conquistou. É muito importante manter nossos servidores valorizados e o aumento é mais uma demonstração desse cuidado”, afirmou o secretário de Administração, Valdo Alves.