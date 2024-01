Tio de Efraim Filho assume presidência do PRD da Paraíba – Jornal da Paraíba

O engenheiro Inácio Bento de Morais Junior, que é tio do senador e presidente estadual do União Brasil, Efraim Filho, foi o escolhido para presidir a comissão provisória do Partido da Renovação Democrática (PRD). O novo partido foi criado ano passado com a fusão do PTB e Patriotas.

Coincidência ou não, a nova legenda vai carregar o 25 na urna. O número é o mesmo que já foi usado pelo DEM, ex-partido dos Morais, que fundiu com o PSL e deu origem ao União Brasil.

A definição coloca fim a um impasse sobre quem seria o condutor do processo na nova legenda. Antes mesmo da oficialização pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi iniciada uma disputa interna entre o então presidente do PTB, o vice-prefeito de Conde, Dedé Sales, e outras lideranças políticas, como o vereador Guga.

Ao Conversa Política, Dedé Sales disse que chegou a ser convidado pelos Morais para assumir um cargo no diretório, mas optou por não aceitar e tratar a perda do comando da legenda como um momento para virar a página e deixar a política.

Segundo ele, não tem como competir com o ‘bótom’ de um senador. “Tentaram nos tirar o partido, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais. Mas aí, quando bate num senador, a coisa é mais pesada, vamos dizer assim, é um bótom muito pesado”, avaliou.

Indefinições para as eleições

Além de Inácio Morais, a comissão será formada, ainda, pelo vereador Marcílio do HBE, ex-presidente do Patriotas, que atuará como vice-presidente do PRD.

Marcílio do HBE é da base de apoio ao prefeito Cícero Lucena e disse ao Conversa Política que, mesmo participando dessa nova agremiação, vai seguir com seu posicionamento firme em defesa da reeleição do aliado.

O novo presidente do PRD, Inácio Morais, disse ao Conversa Política que essa discussão será feita no momento oportuno. “As opiniões do vereador Marcílio serão consideradas obviamente, ele como vice-presidente do partido, mas procuraremos uma parceria firme com o senador Efraim Filho”, destacou.

Os Morais têm uma aliança firme com o grupo dos Cunha Lima e, por tabela, o PSDB, que já anunciou apoio ao projeto de candidatura do deputado federal Ruy Carneiro (Podemos) à prefeitura da capital.

Efraim Filho, também tem preferido adotar postura ponderada. Ele disse que em João Pessoa o União e o PRD vão caminhar e decidir juntos. “Isto aumenta ainda mais nossa força e estrutura política, inclusive aumenta ainda mais nosso tempo de rádio e TV e a repercussão na comunicação política, importante e pode definir eleições especialmente em grandes centros como João Pessoa”, analisou

Nessa caminhada, algumas possibilidades podem acontecer: caminhar em apoio à reeleição de Cícero Lucena, junto a outros aliados, como o Republicanos; lançar uma candidatura própria, que cogita-se ser a do comunicador Nilvan Ferreira, ou mesmo indicar um vice em uma das pré-candidaturas postas, como a de Ruy.

Inácio Bento de Morais Junior

Morais Júnior é irmão do ex-senador Efraim Morais, pai do presidente estadual do União Brasil, Efraim Filho.

Engenheiro civil por formação, atualmente Inácio Morais é secretário de Mobilidade Urbana em Cabedelo.

No setor público, atuou também como administrador do Porto de Cabedelo (de julho/1991 a setembro de 1995 (cargo equivalente ao atual presidente da Cia Docas da Paraíba); e como Superintendente do DER-PB (de janeiro de 2003 a fevereiro de 2009).

Já foi secretário de Estado da Infraestrutura da Paraíba, de maio a dezembro de 2014, no fim do primeiro mandato do governador Ricardo Coutinho; e secretário Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, de janeiro de 2018 a janeiro de 2019.

Também presidiu, de maio de 2006 a fevereiro de 2008, a Associação Brasileira dos DER’s, entidade que congrega os DER’s de todo o país.

Diretório do PRD da Paraíba

INACIO BENTO DE MORAIS JUNIOR – presidente

MARCILIO PEDRO SIQUEIRA FERREIRA (Marcílio do HBE) – vice-presidente

RAFAELLA MARIA LIMA DE FREITAS BARROS – secretária-geral

CARLOS JOSE ROCHA TARGINO – tesoureiro geral

JOSÉ EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA PINTO – primeiro tesoureiro

FRANCISCO FÁBIO GOMES DE OLIVEIRA – primeiro secretário

GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAIS – secretário executivo

BIANCA TORRES ARCOVERDE – primeiro secretário executivo