saiba a opinião dos dirigentes dos times paraibanos

A confirmação da realização de um jogo do Flamengo na Paraíba, pelo Campeonato Carioca, gerou opiniões diversas entre os torcedores e os dirigentes dos clube paraibanos. De um lado, a parcela de torcedores que aceitam a vinda do Rubro-Negro Carioca ao estado. De outro, várias opiniões contrárias a partida pelo estadual do Rio de Janeiro num estádio paraibano.

Entre aprovações e reprovações, o fato é que o Estádio Almeidão, em João Pessoa, receberá Nova Iguaçu x Flamengo no próximo dia 21, domingo. Pensando nisso, o Jornal da Paraíba conversou com os dirigentes de nove dos dez times que disputarão a 1ª divisão do Campeonato Paraibano sobre a realização da partida do Campeonato Carioca na Paraíba.

Opiniões de dirigentes paraibanos sobre jogo do Carioca na Paraíba

Paulo Albuquerque (Atlético-PB)

O presidente do Atlético-PB, Paulo Albuquerque , apontou que o jogo do Campeonato Carioca na Paraíba traz aspectos positivos e negativos. Por coincidência, todos os efeitos, de acordo com o mandatário do Trovão Azul, giram em torno da esfera econômica.

“A parte positiva é para a economia de João Pessoa, onde vai acontecer o jogo. Vai trazer uma leva de turistas muito grande porque o Flamengo arrasta muitos torcedores para onde vai. Mas também há um lado negativo: a média do ticket de ingresso. A capacidade do estádio não comporta uma quantidade alta de torcedores, o que faz com que o preço do ingresso seja elevado. Isso faz com que a maior parte dos flamenguistas da Paraíba não consiga ir ao estádio para ver”, disse Paulo Albuquerque.

Roberto Burity (Botafogo-PB)

Já Roberto Burity, presidente do Botafogo-PB, aprovou a vinda do jogo do Campeonato Carioca para João Pessoa. Um dos motivos para a reação positiva do mandatário do Belo é a expectativa do aumento da capacidade permitida no Almeidão. No entanto, Burity criticou que os ajustes no estádio tenham sido feitos só depois da confirmação da vinda do Flamengo para o estado.

“Isso movimentou o o Governo do Estado e a Federação Paraibana de Futebol na busca de aumentar o público do Estádio Almeidão. E se aumentar para o Flamengo, não vão poder diminuir para o Botafogo-PB na sequência do ano. Mas a crítica que fica é que precisou o Flamengo vir para cá para se tomar uma medida que podia ter sido feita antes, para os times da Paraíba”, disse Roberto Burity.

O presidente e treinador do CSP, Josivaldo Alves, viu com bons olhos a vinda do Rubro-Negro Carioca à capital paraibana. De acordo com ele, a presença do Rubro-Negro Carioca será positivo tanto para o clube quanto para João Pessoa.

“Flamengo tem a maior torcida do planeta. A torcida do Flamengo está em todo lugar, mas principalmente no Rio de Janeiro e no Nordeste, por isso que na Paraíba não é diferente. Eu acho isso importante para o clube, o Flamengo mostrará a sua marca em outro estado. Também valorizará o nosso estado, será um grande atrativo para João Pessoa”, disse Josivaldo Alves.

Lênin Correia (Campinense)

O presidente do Campinense, Lênin Correia, desaprovou a vinda do Flamengo para João Pessoa. De acordo com o mandatário da Raposa, a realização de um jogo do Carioca na Paraíba caracteriza um retrocesso na luta por um futebol forte no estado.

“Isto é um retrocesso. Vai contra tudo aquilo que brigamos para termos um futebol paraibano forte, sem influência do eixo Rio-São Paulo. Tomara que não tenha havido nenhuma interferência do Governo Estadual ou da Federação (FPF-PB) para trazer este jogo ridículo para a Paraíba. Confiamos e apoiamos a presidente Michelle Ramalho. Quero acreditar que não aconteceu interferência dela para esse jogo”, disse Lênin Correia.

O presidente do Pombal, Zildo de Souza, declarou que não reprova a vinda do Flamengo para a Paraíba. No entanto, defendeu que os paraibanos devem acolher, em primeiro lugar, os clubes do estado.

“Eu não tenho nada contra, afinal é uma das maiores torcidas do mundo. Mas, particularmente, antes eu era torcedor número um do Botafogo-RJ. Mas hoje, o meu time é o Pombal. Eu defendo muito que, assim como torcedores de Bahia, Vitória, Fortaleza, Santa Cruz, a torcida possa se deter a clubes do seu estado. Isso fortalecerá os nossos clubes”, disse Zildo de Sousa.

Evandro Júlio (São Paulo Crystal)

O diretor de futebol do São Paulo Crystal, Evandro Júlio, comemorou a vinda de um jogo do Carioca para a Paraíba. Ele ainda disse que espera que a partida sirva como porta de entrada para que outros jogos de fora do estado venham para praças esportivas paraibanas.

“Sou a favor e tiro o meu chapéu para quem trouxe este jogo para a Paraíba. E, por mim, teria mais. Sou a favor que tenha um jogo do tamanho de um Flaflu, de preferência em Campina Grande. É um boa oportunidade para divulgarmos o nosso São João, a nossa cultura. Isso atrai um turismo maior para as nossas cidades”, disse Júlio Evandro.

Alexandre Pereira (Serra Branca)

Alexandre Pereira, presidente do Serra Branca, comemorou a presença do time carioca na Paraíba. Para ele, o jogo abrilhantará o começo do ano para o futebol paraibano.

“A vinda do Flamengo vem para abrilhantar ainda mais o nosso começo de ano. Teremos uma opção a mais de festa, não só para a Paraíba, mas também para os nosso vizinhos de outros estados. Isto vai aquecer a nossa economia, principalmente a rede hoteleira. Fico feliz em receber o time com maior torcida do país na nossa capital”, disse Alexandre Pereira.

O presidente do Sousa, Aldeone Abrantes, usou suas redes sociais para comentar a vinda do Flamengo à Paraíba, além de alfinetar a opinião de Lênin Correia, presidente do Campinense. O mandatário do Dino relembrou a venda do mando de campo feita pelo Campinense no ano passado, quando o time de Campina Grande disputou a primeira fase da Copa do Brasil em Brasília, em vez de jogar no Amigão.

O presidente do Treze, Artur Bolinha, comemorou a vinda de um jogo do Campeonato Carioca para a Paraíba e aproveitou para levantar uma problemática sobre o preço dos ingressos nos estádios paraibanos. Para Bolinha, os valores das entradas nas praças esportivas do estado são muito baixos e estão estagnados há muito tempo.

“Eu não vejo de forma negativa. É um clube de expressão e é a oportuniade do torcedor local de ver o Flamengo jogar. A gente vem sofrendo aqui na Paraíba uma questão de que os preços dos ingressos são praticamente os mesmos há 15 anos. Isso tem sido um fator determinante para que os clubes vivam em uma dificuldade em que se encontram. No momento que o Flamengo vem, o torcedor pode ver que se faz necessário aumentar os preços e que o torcedor não faça um boicote”, disse Artur Bolinha.

* A reportagem do Jornal da Paraíba tentou entrar em contato com o Nacional de Patos, mas não teve retorno

