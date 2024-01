Aluna da Escola Municipal Chico Xavier vence concurso nacional de redação da Marinha do Brasil

A estudante Rebeca Virgílio da Silva, 13 anos, aluna da Escola Municipal Cívico-Militar Chico Xavier, venceu o concurso nacional de redação da Operação Cisne Branco, promovido pela Marinha do Brasil. O concurso teve a participação de 15.463 competidores, de 334 escolas de todo o país e está na 45ª edição do concurso. Rebeca, venceu pela categoria Ensino Fundamental, com o tema “A participação da Marinha na Independência do Brasil”. Ela destacou a satisfação de ter sido reconhecida em uma competição nacional.

“Foi uma alegria imensa quando ganhei a etapa nacional. Já foi muito gratificante quando venci as outras etapas municipal e distrital. Eu já estava muito feliz e não imaginei que chegaria tão longe. Minha mãe sempre esteve do meu lado, então tenho que agradecer muito a ela. Eu me preparei muito para fazer uma boa redação. Passei horas pesquisando, usei muito minha criatividade para conseguir dar forma mesmo à redação e conseguir escrever uma boa redação”, destacou a estudante Rebeca Virgílio da Silva.

A secretária de Educação do município, América Castro, falou sobre o orgulho da Prefeitura com a conquista da estudante. “Nós que fazemos a Rede Municipal de Educação ficamos cada vez mais motivados com os resultados que nossos alunos estão tendo em competições Nacionais e Estadual. Ficamos muito felizes com o desempenho de Rebeca, é a nossa Educação mostrando o resultado de muito trabalho realizado. Parabéns para ela, pela dedicação e parabéns também à Escola Chico Xavier por mais uma premiação”, destacou.

A mãe de Rebeca, Denise Virgílio da Silva, falou da dedicação dos profissionais que fazem a Escola Chico Xavier. “A Escola Chico Xavier foi muito boa para Rebeca. Ela aprendeu muita coisa, inclusive ganhou lá o Festival de Aplicativos e hoje mesmo estava comentando com ela que é uma escola que vai ficar para sempre marcada na vida dela, porque foi de muito aprendizado e ela teve muitas conquistas na Chico Xavier. Foi uma escola que proporcionou várias experiências para ela”, ressaltou.

O evento ocorreu nacionalmente e selecionou as melhores redações de alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Como premiação, Rebeca vai receber um notebook e uma visita ao Navio-Veleiro “Cisne Branco”, acompanhadas dos responsáveis. Além disso, como as premiações ocorrem em níveis, os autores dos três melhores trabalhos em cada categoria (Fundamental e Médio), por escola, receberam diplomas e medalhas, e os selecionados, por cidade, receberam prêmios, assim como os primeiros colocados em nível distrital, dentre os nove Distritos Navais, distribuídos pelo território brasileiro.

Sobre o concurso – O concurso de Redação Operação Cisne Branco, que está na 45ª edição, começou em 1976, por meio de uma proposta do Serviço de Relações Públicas do Ministério da Marinha. A presidente da Comissão Municipal de Moral e Civismo da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Teresa de Jesus Pacheco Rodrigues Velho, elaborou o primeiro projeto e participou da organização do concurso até sua 10ª edição.

O projeto foi apresentado aos presidentes da Sociedade Amigos da Marinha (Soamar), durante a 1ª Convenção Nacional dos Amigos da Marinha, realizada em julho de 1979, para que fosse difundido em seus estados. Em 1980, o então ministro da Marinha, almirante de Esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca recomendou a realização do concurso em todos os Distritos Navais, ampliando sua abrangência para todo o território nacional.