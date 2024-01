inscrições seguem até o próximo dia 18

As inscrições para o programa Bolsa Esporte vão ser encerradas no próximo dia 18. Os atletas e técnicos interessados em pleitear a bolsa, concedida pelo Governo da Paraíba, precisam baixar e preencher a ficha de inscrição e entregar na Vila Olímpica Parahyba, em João Pessoa, juntamente com a documentação exigida.

O horário das inscrições é das 8h às 12h, pela manhã, e das 14h até as 16h, no turno da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. As documentações exigidas são as cópias de identidade, CPF e comprovante de residência, além da declaração da Federação ou Confederação em que o atleta está em plena atividade esportiva.

Caso o interessado seja menor de 18 anos, serão obrigatórias as cópias dos documentos pessoais dos pais ou responsáveis.

Para ter direito à inscrição, os resultados do desempenho dos atletas precisam ser referentes ao ano de 2022. O investimento é de cerca de R$ 5 milhões. No ano passado, 522 pessoas foram contempladas.

