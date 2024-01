Cícero Lucena autoriza obras de pavimentação em 10 ruas do Cuiá, que ficará 100% pavimentado

Aluízio Leite da Silva precisa do auxílio de muletas para se deslocar de um lugar para o outro. A rua onde mora, a Rubens Coelho Pereira Filho, no bairro do Cuiá, não possui qualquer infraestrutura de calçamento, drenagem ou acessibilidade – o que torna a vida do aposentado ainda mais difícil. Mas, nesta quinta-feira (11), o prefeito Cícero Lucena autorizou o início das obras de pavimentação nessa e em mais nove vias do bairro, que vai ficar 100% pavimentado para oferecer mais qualidade de vida para os moradores.

“Isso é uma demonstração do olhar, do cuidado, da dedicação e da felicidade em fazer o bem aos moradores da cidade de João Pessoa. A nossa meta até o final do ano é chegar em 50 bairros 100% pavimentados. Nosso compromisso de cuidar de João Pessoa para ela ser uma cidade mais solidária, mais humana, mais inclusiva e com a melhor qualidade de vida. O morador falou em chuva de alegria. A rua estava inundada, mas eles estão felizes”, afirmou o prefeito.

O investimento da Prefeitura de João Pessoa, nesta ordem de serviço que contempla 10 ruas do Cuiá, é de R$ 1,4 milhão. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, o programa de pavimentação da Prefeitura de João Pessoa já entregou 336 ruas e mais de 600 estão com obras em andamento, na fase de contrato ou licitação. Ele destacou o padrão que é colocado em todos os bairros, com drenagem, calçadas, piso tátil e acessibilidade.

“Nós temos compromisso com a população e é por isso que nós estamos aqui, para cumprir a orientação do prefeito. Já são 1.024 ordens de serviço com as de hoje, só de pavimentação. É um compromisso com a sociedade de João Pessoa, principalmente com aqueles que mais precisam, que vivem na lama no inverno, como nós estamos vendo hoje, na poeira no verão”, afirmou o secretário.

Minha Rua Calçada – A população pode acompanhar o andamento do programa de pavimentação da Prefeitura, tendo acesso a informações sobre uma determinada rua, se ela já está licitada, contratada, com ordem de serviço, além de prazos, investimentos e a transformação dos bairros por onde o programa está presente. A plataforma está acessível no portal da Prefeitura de João Pessoa.

A vida vai melhorar – O seu Aluízio disse que é um dos primeiros moradores da Rua Rubens Coelho Pereira Filho, há mais de 20 anos. Ele disse que cansou de enfrentar tanta dificuldade, de viver um verdadeiro desafio ao sair de casa, em meio aos buracos e lama nos dias de chuva. Agora, com a confirmação da obra de pavimentação, ele disse que vai ter mais qualidade de vida.

“Vai ter um benefício muito grande para todos nós moradores dessa rua, dessa localidade, porque eu, por exemplo, tenho dificuldade de andar. Preciso de muletas. Mas, se Deus quiser, vamos poder caminhar com segurança”, se alegrou-se Aluizio.

Confira a relação de ruas, nesta ordem de serviço:

– Júlia Maria da Conceição, Maria Hosana Borges Gomes, Rubens Coelho Pereira Filho, José Leite da Silva, Francisco do Prado Ximenes, Farmacêutico Vimário Lacerda Neri, Waldemar Dornelas dos Santos, Dilson Pessoa, Carlos Antônio Galiza de Andrade e Estudante Geraldo Macário Santana de Oliveira.