Servidores estaduais da Paraíba se mobilizam pela data-base e cobram reajuste de 21% para 2024

O Fórum dos Servidores Estaduais da Paraíba iniciou uma mobilização para que o governador João Azevêdo (PSB) cumpra a data-base 2024, para reajuste de servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas. O grupo cobra do governo um aumento salarial linear de 21% para todos ativos e inativos para este ano.

O cálculo do novo percentual de reajuste, segundo Beethoven Silva, um dos representantes do Fórum, ligado às forças de segurança, leva em conta as perdas inflacionárias. “Colocamos o índice da inflação de 2023 e chega em torno de 5% e por isso chegamos a 21%. O que estamos pedido é apenas a defasagem salarial do governo João Azevêdo, sem considerar as perdas no governo Ricardo Coutinho”, argumentou.

Ainda segundo Beethoven, todos os servidores dos demais poderes receberam reajuste ano passado e em anos interiores, exceto os do Executivo e algumas categorias com legislação especial como professores e enfermeiros. “E governo não tem sinalizado para o diálogo, por isso estamos nos mobilizando”, completou Beethoven.

No ano passado, o governo não cumpriu a lei, nem atendeu a pedido de reajuste de 16%. Um audiência pública chegou a ser realizada na Assembleia Legislativa, mas não houve avanços.

Ato público dos servidores

Em uma reunião realizada ontem (8), com lideranças da saúde, educação, infraestrutura, socioeducação, segurança pública, fisco, servidores técnico-administrativos e as centrais sindicais, foi planejado um ato público para esta quarta-feira (10), às 10h, em frente ao Centro Administrativo do estado, em João Pessoa. No local funciona a secretaria de Administração estadual, pasta comandada pelo secretário Tibério Limeira.

“Esse ato político é justamente pra tentar fazer com o governador receba os representantes do Fórum dos servidores. Em 2023 o governo passou o ano com promessa de que após estudos da equipe econômica daria uma resposta aos servidores, a resposta infelizmente, foi de 0%”, explicou Elisabete Vale, também representante do Fórum, ligada a Universidade Estadual da Paraíba.

Resposta do governo

Ao Conversa Política, o secretário de Administração Tibério Limeira antecipou que “o governo está analisando os números para tratar do assunto com o Fórum” e que ainda não há definição.