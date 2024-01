Qual filme vai passar na SESSÃO DA TARDE HOJE QUINTA (11/01) e amanhã? Que horas começa e Sinopse

Por MRNews



Prepare-se para uma tarde cheia de emoção e diversão com a programação da Globo, especialmente com o filme “Detetives Do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano”. Sob a direção de Vivianne Jundi e produzido em 2018, este filme brasileiro promete encantar o público de todas as idades.

Com um elenco encantador composto por Letícia Braga, Anderson Lima, Pedro Henriques Motta e Nicole Orsini, a história leva os Detetives do Prédio Azul em uma aventura emocionante. Durante o Expo-Bruxo, Pippo, Bento e Sol embarcam em uma viagem até a Itália para desvendar o desaparecimento da feiticeira Berenice e de um grupo de crianças.

A trama se desenrola em meio a cenários pitorescos da Itália, proporcionando uma experiência visualmente encantadora. Os jovens detetives, com sua astúcia e espírito de equipe, enfrentam desafios intrigantes enquanto desvendam o mistério que envolve o sumiço da feiticeira e das crianças.

Classificado como aventura e infantil, “Detetives Do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano” promete uma narrativa leve, repleta de elementos mágicos e momentos divertidos. A interação entre os personagens cativa não apenas os pequenos espectadores, mas também os adultos que se deixam envolver pela atmosfera encantadora criada pelo filme.

Na tarde de quinta-feira, permita-se embarcar nesta aventura italiana com os Detetives do Prédio Azul. Acompanhe Pippo, Bento e Sol em uma jornada cheia de enigmas e descobertas, proporcionando momentos de descontração e imaginação. “Detetives Do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano” é a escolha perfeita para uma tarde de entretenimento para toda a família. Deixe-se envolver pela magia e pela emoção deste filme encantador.