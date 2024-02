Murilo aposta em consenso para liderar bancada da Paraíba em 2024

Com os votos já ‘apalavrados’ para ser o coordenador da bancada federal paraibana em Brasília, em 2024, o deputado federal Murilo Galdino (Republicanos) tem buscado uma escolha consensual dentro do grupo. Hoje a bancada é liderada pelo deputado Damião Feliciano (UB), mas Galdino já tem o apoio da maioria dos colegas para substituí-lo.

O rodízio é natural dentro da bancada.

Nas contas de aliados de Murilo a lista de apoios supera os 10 nomes e teria o aval de membros como o senador Veneziano Vital (MDB), que chegou a ser cogitado como futuro coordenador.

No caminho do consenso, Murilo deverá se reunir hoje com o deputado Damião Feliciano. Se a conversa fluir, Galdino sairá do encontro praticamente ungido como novo líder.