Corinthians fecha acordo de R$ 370 milhões com site de apostas paraibano

Um site de apostas esportivas paraibano é o novo patrocinador master do Corinthians. A VaideBet, de Campina Grande, fechou um acordo recorde de três anos com o Timão no valor de R$ 370 milhões, o maior do país.

Corinthians fecha acordo recorde com a VaideBet

A VaideBet vai pagar R$ 120 milhões por temporada para ocupar o espaço principal da camisa do Corinthians. O presidente corintiano, Augusto Melo, revelou que a empresa já pagou R$ 20 milhões de forma antecipada.

Este é o maior contrato de patrocínio de um clube de futebol brasileiro.

Atualmente, Flamengo e Palmeiras possuem os maiores patrocínios do Brasil. O Rubro-Negro fechou contrato de dois anos com a também paraibana Pixbet por R$ 170 milhões (R$ 85 milhões por temporada).

Já o Palmeiras tem contrato de R$ 81 milhões fixos com a Crefisa, podendo chegar a R$ 120 milhões com bônus por títulos.

Vale ressaltar que o Corinthians tinha uma proposta da Pixbet para patrocínio master. Contudo o acordo não foi concretizado, pois o clube passou por uma mudança na gestão após a vitória de Augusto Melo.

A Pixbet tem contrato para estampar a marca nos ombros da camisa do Corinthians até o fim de 2025, mas o contrato deve ser rompido, para que a VaideBet tenha exclusividade no uniforme.

Além da camisa do time principal, o acordo contempla patrocínios das equipes feminina, de basquete e futsal.

Veja como está o uniforme do Corinthians para 2024:

Máster – VaideBet – até dezembro de 2026;

Peito – Ale – prazo ainda não anunciado;

Mangas – Banco BMG – dezembro de 2026;

Barra frontal da camisa – Tele Sena até junho de 2024;

Costas parte superior – EZZE Seguros – dezembro de 2024;

Meiões – Cartão de Todos – até dezembro de 2024;

Lado esquerdo frontal do calção – UniCesumar até fevereiro de 2025;

Parte traseira do calção – Lukma até março de 2024

