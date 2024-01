Prefeitura de João Pessoa amplia prazo de inscrição e altera datas das provas dos concursos da Guarda e Semob

A Prefeitura de João Pessoa prorrogou, até o dia 22 de janeiro, o período de inscrições dos concursos da Guarda Civil Metropolitana e para agentes de mobilidade da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP). Os termos aditivos ao edital foram publicados no Diário Oficial do Município e acrescentam outras alterações, com destaque para a inclusão de vagas para pessoas com deficiência, prorrogação das inscrições e mudança nas datas das provas.

Com 300 vagas, sendo 200 para a Guarda e 100 para a Semob-JP, os concursos estão sendo realizados pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan), em parceria com a Prefeitura da Capital.

Com a prorrogação do período de inscrição, os candidatos que tinham até o próximo dia 8 de janeiro para se inscrever e 9 de janeiro para efetuar o pagamento das inscrições, agora podem se inscrever até o dia 22 de janeiro e pagar as taxas de inscrição, no valor de R$ 100 para os dois concursos, até o dia 23.

Além disso, os candidatos ganham mais uns dias para se preparar para as provas objetivas que ganharam novas datas. A aplicação da prova do concurso da Guarda Civil, que aconteceria no dia 25 de fevereiro será realizada agora na tarde do dia 03 de março. Já a prova do concurso para agente de mobilidade urbana acontecerá na tarde do dia 24 de março (antes seria no dia 10 de março).

Outra alteração importante foi a inclusão de vagas para pessoas com deficiência. No concurso da Guarda Civil Metropolitana, das 200 vagas, 10 serão destinadas a pessoas com deficiência. Também terá o cadastro de reserva com mais 200 vagas. Já no concurso para agentes de mobilidade urbana, das 100 vagas, 05 serão para pessoas com deficiência, além do cadastro de reserva com mais 100 vagas.

Todas as demais alterações, como no conteúdo das provas e nos testes físicos, podem ser verificadas nos editais publicados no Diário Oficial nº 0438/2024. Nos destaques da página inicial do portal da Prefeitura também foi disponibilizado o link para a inscrição nos concursos, feitos online no site da instituição organizadora (https://www.idecan.org.br).