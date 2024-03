Quais filmes vão passar SEXTA (22/03) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Por MRNews



Sessão da Tarde: Diversão e Aventura para Todas as Idades

Sexta-feira, 22/03/2024 Sessão da Tarde Thor

**Título Original:** Thor

**País de Origem:** Americana

**Ano de Produção:** 2011

**Diretor:** Kenneth Branagh

**Elenco:** Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Kat Dennings, Stellan Skarsgård

**Classe:** Ação

A jornada épica do Deus do Trovão chega à tela da Sessão da Tarde nesta sexta-feira com “Thor”, uma emocionante aventura repleta de ação, fantasia e mitologia. Dirigido por Kenneth Branagh e estrelado por Chris Hemsworth, o filme de 2011 cativou o público com sua narrativa envolvente e efeitos visuais deslumbrantes.

Na trama, somos apresentados ao poderoso Thor, interpretado por Chris Hemsworth, herdeiro do trono de Asgard. Porém, sua arrogância e impulsividade o levam a desobedecer as ordens de seu pai Odin, interpretado por Anthony Hopkins, resultando na perda de seus poderes e no exílio para a Terra.

A partir desse ponto, somos levados a uma jornada de redenção e autoconhecimento, onde Thor precisa aprender o verdadeiro significado da humildade e do heroísmo. Ao lado de personagens carismáticos como Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, e Loki, interpretado por Tom Hiddleston, o Deus do Trovão enfrenta desafios épicos em sua missão de recuperar seu martelo e restaurar a paz em Asgard.

Com cenas de ação espetaculares e um elenco talentoso, “Thor” conquistou o público de todas as idades, tornando-se um dos destaques do universo cinematográfico da Marvel. A química entre os personagens, aliada a uma trama repleta de reviravoltas e emoções, garante uma experiência cinematográfica memorável para os espectadores.

Portanto, se você é fã de aventuras épicas e super-heróis, não perca a oportunidade de acompanhar as façanhas de Thor na Sessão da Tarde desta sexta-feira. Prepare-se para uma jornada cheia de emoção, adrenalina e momentos inesquecíveis, onde o poder do trovão mostra-se mais forte do que nunca.