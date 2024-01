Preço do gás de cozinha aumenta R$ 3 na primeira semana de janeiro, na Paraíba

Com o retorno da cobrança integral do PIS/Cofins, o preço do gás de cozinha na Paraíba vai sofrer um aumento de R$ 3 na primeira semana do mês de janeiro. O imposto estava zerado desde 2021, mas o governo federal antecipou parte do recolhimento já em setembro deste ano.

De acordo com Marcos Antônio, presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Paraíba (Sinregás), o preço pode variar conforme a forma de pagamento e o período do aumento também deve oscilar, porque alguns depósitos ainda dispõem de estoque.

Além disso, o presidente afirmou que outro aumento, na mesma medida, deve ocorrer no dia 24 de janeiro, com o aumento da alíquota estadual de 18% para 20%.