Corredor Turístico terá abertura oficial no Centro Cultural de São Francisco

A Prefeitura Municipal de João Pessoa abrirá oficialmente as atividades do projeto Corredor Turístico Duque de Caxias, nesta quinta-feira (4), a partir das 16h, no Centro Cultural de São Francisco, no centro da Capital. O objetivo do projeto é fortalecer a identidade cultural e valorizar o espaço urbano do centro da cidade.

A programação inicia com o encontro de empreendedores da área do turismo, em seguida a abertura do projeto na Duque de Caxias. A partir das 17h, haverá apresentação da banda Rubacão Jazz e às 18h, apresentação da música Ave Maria, com a soprano Izadora França, acompanhada do pianista Lucas Bojikian.

O secretário de Ciência e Tecnologia, Guido Lemos, comentou que este projeto é uma grande parceria da Secitec com as Secretaria de Turismo, Comunicação Social, Fundação Cultural de João Pessoa, Semob e do Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O secretário ressaltou que vários estudos de prospecção e impacto, por meio da tecnologia, foram realizados no local para verificar as possibilidades para o desenvolvimento urbano, turístico e econômico.

Um dos idealizadores do projeto, o professor David Campos Fernandes, explicou que a intenção é converter a Rua Duque de Caxias em um lugar criativo com base na promoção de atividades de turismo, hospitalidade e no envolvimento da comunidade artística. O projeto é uma das ações do programa Viva o Centro que foi implementado pela Prefeitura de João Pessoa em parceria com o Governo do Estado, para promover a revitalização do Centro Histórico da Capital, com investimentos de R$ 400 milhões.

Programação:

16h – Encontro com empreendedores da área de turismo

16h40 – Abertura oficial do projeto Corredor Turístico Duque de Caxias

17h – Apresentação da banda Rubacão Jazz da UFPB

18h – Ave Maria com a soprano Izadora França e o pianista Lucas Bojikian

18h20 – Música de Câmara