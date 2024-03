Paraíba vai receber 207 obras e equipamentos através do Novo PAC Seleções; veja quais

O presidente Lula (PT) anunciou nesta quinta-feira (7), os resultados de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções. O pacote total, que somam R$ 23 bilhões em investimentos, são para ações nos eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva.

A Paraíba receberá investimentos do Governo Federal para realizar 207 obras, que irão melhorar o acesso a serviços de saúde, educação, esporte e cultura em 110 municípios do estado. Os benefícios alcançarão mais de 3 milhões de paraibanos, 78% da população do estado.

No total, foram selecionados 6.778 obras e equipamentos nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros. As ações priorizaram a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade, conforme divulgado no lançamento do programa.

Confira as obras e empreendimentos que a Paraíba vai receber do Novo PAC Seleções:

Veja quais são, por cidade e obra ou equipamento:

SAÚDE

MUNICÍPIO EMPREENDIMENTO CAMPINA GRANDE Centro de Atenção Psicossocial​ – CAPS IJ CAMPINA GRANDE Maternidade – Porte II – com Centro de Parto Normal – CPN CAMPINA GRANDE Policlínica GUARABIRA Centro de Parto Normal – CPN JOÃO PESSOA Centro de Atenção Psicossocial​ – CAPS III JOÃO PESSOA Maternidade – Porte II – com Centro de Parto Normal – CPN JOÃO PESSOA Policlínica PATOS Centro de Parto Normal – CPN POMBAL Centro de Atenção Psicossocial​ – CAPS I POMBAL Centro Especializado em Reabilitação – CER II SOUSA Maternidade – Porte I – com Centro de Parto Normal – CPN ALAGOA GRANDE Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I AREIAL Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I AROEIRAS Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I AROEIRAS Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I AROEIRAS Unidade Odontológica Móvel​ – UOM BONITO DE SANTA FÉ Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II CAAPORÃ Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I CABACEIRAS Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I CABEDELO Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II CAMPINA GRANDE Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II CAMPINA GRANDE Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III CAPIM Unidade Odontológica Móvel​ – UOM CASSERENGUE Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I CUBATI Unidade Odontológica Móvel​ – UOM CUITÉ Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I CUITÉ Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I DAMIÃO Unidade Odontológica Móvel​ – UOM FAGUNDES Unidade Odontológica Móvel​ – UOM GURINHÉM Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I IBIARA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I ITAPORANGA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I ITATUBA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I JACARAÚ Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I JOÃO PESSOA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III JOÃO PESSOA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III JUAZEIRINHO Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I JURIPIRANGA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I LAGOA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I MAMANGUAPE Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I MANAÍRA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I MANAÍRA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I MARCAÇÃO Unidade Odontológica Móvel​ – UOM MOGEIRO Unidade Odontológica Móvel​ – UOM NATUBA Unidade Odontológica Móvel​ – UOM NOVA OLINDA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I PIRPIRITUBA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I PITIMBU Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I POMBAL Unidade Odontológica Móvel​ – UOM RIACHO DOS CAVALOS Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I SALGADINHO Unidade Odontológica Móvel​ – UOM SANTA LUZIA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I SÃO BENTO Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I SÃO JOSÉ DE PRINCESA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I SÃO MIGUEL DE TAIPU Unidade Odontológica Móvel​ – UOM SAPÉ Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I SAPÉ Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I SERRA BRANCA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I SERRA REDONDA Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I SOSSÊGO Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I SUMÉ Unidade Odontológica Móvel​ – UOM TENÓRIO Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I

CAJAZEIRAS Espaço Esportivo Comunitário CAMPINA GRANDE Espaço Esportivo Comunitário ESPERANÇA Espaço Esportivo Comunitário JOÃO PESSOA Espaço Esportivo Comunitário POMBAL Espaço Esportivo Comunitário SANTA RITA Espaço Esportivo Comunitário SÃO BENTO Espaço Esportivo Comunitário

INFRAESTRUTURA SOCIAL INCLUSIVA

BAYEUX CEU da Cultura CABEDELO CEU da Cultura CABEDELO Restauro da Fortaleza de Santa Catarina – Centro Cultural CAMPINA GRANDE CEU da Cultura ESPERANÇA CEU da Cultura INGÁ Estruturação dos Sítio Arqueológico Itacoatiaras do Rio Ingá JOÃO PESSOA CEU da Cultura JOÃO PESSOA Restauro da Igreja de São Frei Pedro Gonçalves PATOS CEU da Cultura SAPÉ CEU da Cultura

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÁGUA BRANCA Ônibus escolar ALAGOA NOVA Ônibus escolar ALAGOINHA Escola em Tempo Integral ALGODÃO DE JANDAÍRA Ônibus escolar APARECIDA Creche/Escola de Educação Infantil APARECIDA Escola em Tempo Integral APARECIDA Ônibus escolar ARAÇAGI Escola em Tempo Integral ARAÇAGI Ônibus escolar ARARUNA Ônibus escolar AREIAL Escola em Tempo Integral AREIAL Ônibus escolar AROEIRAS Creche/Escola de Educação Infantil AROEIRAS Escola em Tempo Integral AROEIRAS Ônibus escolar ASSUNÇÃO Ônibus escolar BARRA DE SÃO MIGUEL Creche/Escola de Educação Infantil BARRA DE SÃO MIGUEL Ônibus escolar BERNARDINO BATISTA Ônibus escolar BOA VENTURA Creche/Escola de Educação Infantil BOA VENTURA Escola em Tempo Integral BONITO DE SANTA FÉ Escola em Tempo Integral BOQUEIRÃO Ônibus escolar BREJO DO CRUZ Escola em Tempo Integral CAAPORÃ Creche/Escola de Educação Infantil CAAPORÃ Escola em Tempo Integral CABACEIRAS Creche/Escola de Educação Infantil CABEDELO Creche/Escola de Educação Infantil CABEDELO Escola em Tempo Integral CACIMBA DE DENTRO Creche/Escola de Educação Infantil CACIMBA DE DENTRO Escola em Tempo Integral CAMALAÚ Creche/Escola de Educação Infantil CAMALAÚ Ônibus escolar CAMPINA GRANDE Escola em Tempo Integral CAPIM Escola em Tempo Integral CAPIM Ônibus escolar CARAÚBAS Creche/Escola de Educação Infantil CARAÚBAS Ônibus escolar CATOLÉ DO ROCHA Ônibus escolar CONDE Escola em Tempo Integral CONGO Ônibus escolar CRUZ DO ESPÍRITO SANTO Escola em Tempo Integral CUBATI Escola em Tempo Integral CUITÉ Creche/Escola de Educação Infantil CUITÉ Escola em Tempo Integral CURRAL VELHO Ônibus escolar EMAS Ônibus escolar ESPERANÇA Creche/Escola de Educação Infantil FAGUNDES Creche/Escola de Educação Infantil GADO BRAVO Creche/Escola de Educação Infantil GADO BRAVO Escola em Tempo Integral GUARABIRA Ônibus escolar GURINHÉM Escola em Tempo Integral GURINHÉM Ônibus escolar ITABAIANA Creche/Escola de Educação Infantil JACARAÚ Escola em Tempo Integral JOCA CLAUDINO Creche/Escola de Educação Infantil JOCA CLAUDINO Ônibus escolar JUAZEIRINHO Escola em Tempo Integral JURIPIRANGA Creche/Escola de Educação Infantil JURIPIRANGA Escola em Tempo Integral JURU Creche/Escola de Educação Infantil JURU Escola em Tempo Integral LAGOA DE DENTRO Creche/Escola de Educação Infantil LAGOA DE DENTRO Escola em Tempo Integral LOGRADOURO Ônibus escolar MANAÍRA Ônibus escolar MARCAÇÃO Ônibus escolar MARI Creche/Escola de Educação Infantil MARI Escola em Tempo Integral MARI Ônibus escolar MARIZÓPOLIS Creche/Escola de Educação Infantil MARIZÓPOLIS Escola em Tempo Integral MATINHAS Ônibus escolar MOGEIRO Escola em Tempo Integral MONTE HOREBE Creche/Escola de Educação Infantil MONTE HOREBE Escola em Tempo Integral MONTE HOREBE Ônibus escolar NOVA FLORESTA Ônibus escolar NOVA PALMEIRA Ônibus escolar PATOS Escola em Tempo Integral PATOS Ônibus escolar PEDRO RÉGIS Ônibus escolar PIANCÓ Creche/Escola de Educação Infantil PIANCÓ Escola em Tempo Integral PICUÍ Ônibus escolar PILAR Escola em Tempo Integral PILAR Ônibus escolar PIRPIRITUBA Ônibus escolar POCINHOS Creche/Escola de Educação Infantil POCINHOS Escola em Tempo Integral POCINHOS Ônibus escolar POÇO DANTAS Ônibus escolar POÇO DE JOSÉ DE MOURA Creche/Escola de Educação Infantil POÇO DE JOSÉ DE MOURA Ônibus escolar POMBAL Ônibus escolar PRINCESA ISABEL Ônibus escolar QUEIMADAS Creche/Escola de Educação Infantil QUEIMADAS Escola em Tempo Integral REMÍGIO Ônibus escolar RIACHO DOS CAVALOS Escola em Tempo Integral SALGADO DE SÃO FÉLIX Escola em Tempo Integral SANTA CRUZ Ônibus escolar SANTA HELENA Ônibus escolar SANTA LUZIA Escola em Tempo Integral SANTA RITA Creche/Escola de Educação Infantil SANTA RITA Escola em Tempo Integral SANTA RITA Ônibus escolar SÃO DOMINGOS Ônibus escolar SÃO FRANCISCO Ônibus escolar SÃO JOÃO DO TIGRE Ônibus escolar SÃO JOSÉ DE PIRANHAS Creche/Escola de Educação Infantil SÃO JOSÉ DE PIRANHAS Ônibus escolar SÃO JOSÉ DE PRINCESA Ônibus escolar SÃO JOSÉ DOS RAMOS Ônibus escolar SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO Ônibus escolar SÃO VICENTE DO SERIDÓ Ônibus escolar SERRA BRANCA Creche/Escola de Educação Infantil SERRA BRANCA Escola em Tempo Integral SOUSA Creche/Escola de Educação Infantil SOUSA Escola em Tempo Integral SUMÉ Escola em Tempo Integral SUMÉ Ônibus escolar TAPEROÁ Escola em Tempo Integral TEIXEIRA Creche/Escola de Educação Infantil TEIXEIRA Escola em Tempo Integral TRIUNFO Ônibus escolar ZABELÊ Ônibus escolar

Mais informações sobre cada modalidade dos três eixos anunciados

Policlínicas

O Novo PAC Seleções investe na construção de 55 novas Policlínicas Regionais que vão beneficiar 19,2 milhões de pessoas em todas as regiões brasileiras. A estrutura inovadora expande a cobertura do atendimento com médicos de diferentes especialidades, definidas com base no perfil epidemiológico da população em regiões com vazios assistenciais. Além disso, a população será atendida com a realização de exames gráficos e de imagem com fins diagnósticos e pequenos procedimentos.

Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Para aumentar a oferta de serviços de Atenção Primária à Saúde em regiões com vazios assistenciais, o Novo PAC Seleções constrói novas 1.800 Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 1.514 municípios com maior vulnerabilidade social e econômica. O investimento amplia a cobertura da Estratégia Saúde da Família, beneficiando 8,6 milhões de pessoas com maior acesso a consultas médicas, exames, radiografias e outros procedimentos.

Maternidades

O Novo PAC Seleções amplia a oferta de atendimento ambulatorial e de urgência e emergência ginecológica e obstétrica 24 horas em todo país, com a construção de 36 novas Maternidades. Os equipamentos se localizam, prioritariamente, em macrorregiões de saúde com maiores índices de mortalidade materna. Elas incluem em sua infraestrutura Centros de Parto Normal, fortalecendo as estratégias de humanização dos serviços e de assistência ao trabalho de parto, parto, puerpério e cuidados com o recém-nascido.

Centros de Parto Normal

O Novo PAC Seleções constrói 30 novos Centros de Parto Normal, ampliando a oferta de serviços de assistência ao trabalho de parto, puerpério e cuidados com o recém-nascido, como estratégia para reduzir as taxas de mortalidade materna. As macrorregiões de saúde brasileiras com índices de maior vulnerabilidade foram priorizadas. Os centros de parto normal se localizam próximos às maternidades referenciadas na macrorregião.

Novas Ambulâncias – SAMU

O Novo PAC Seleções expande a frota de ambulâncias de serviços já existentes do SAMU 192 com 350 novos veículos, em 224 municípios de 14 estados, melhorando o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência para a população. As novas ambulâncias ampliam a cobertura SAMU em mais de 6,6 milhões de brasileiros, com crescimento da cobertura de 87,3% para 90,4% da população.

Centrais de Regulação (CRUs) – SAMU

O Novo PAC Seleções garante 14 novas Centrais de Regulação do SAMU 192, em regiões que apresentavam vazios assistenciais do serviço de atendimento móvel de urgência, fortalecendo e qualificando o Sistema Único de Saúde (SUS). As regiões contempladas com novas CRUs receberão 187 ambulâncias para qualificar seu funcionamento. As novas Centrais ampliam a cobertura do SAMU para mais 5,8 milhões de pessoas, em 14 regiões de saúde de todo o país. As unidades federativas com novas CRUs passam a ter cobertura SAMU ampliada de 78,6% para 90,4%, com destaque para universalização do serviço no Rio de Janeiro, Pará, Amapá, Paraná e Mato Grosso.

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)

O Novo PAC Seleções garante a construção de 150 novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que oferecem serviços de assistência à saúde mental, em regiões com vazios assistenciais e de baixa cobertura. Os CAPS atendem pessoas de todas as faixas etárias com transtornos mentais graves e persistentes, a partir de abordagem humanizada e inclusiva no tratamento. Com a Seleção, é ampliada a rede de cuidados em saúde mental para crianças, adolescentes e jovens, e pessoas com necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas, com prioridade para oferta de atendimento 24 horas.

Centros Especializados em Reabilitação (CER)

O Novo PAC Seleções constrói 20 novos Centros Especializados em Reabilitação (CER). O aumento na oferta de tratamento, reabilitação, habilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva permite que 77 Regiões de Saúde passem a ter cobertura total dos serviços para pessoas com deficiência e outras 171 Regiões ampliem sua cobertura no país. Os centros serão distribuídos entre 20 municípios brasileiros, que apresentavam maior vazio assistencial para esse tipo de serviço.

Oficinas Ortopédicas

Vinte novas Oficinas Ortopédicas serão construídas pelo Novo PAC Seleções, em 20 municípios para a ampliação de serviços de confecção, adaptação e manutenção de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM) não cirúrgicos, em municípios com vazio assistencial absoluto de Oficinas Ortopédica. Das 20 propostas selecionadas, três estão em Estados que terão as primeiras Oficinas implantadas no SUS: Roraima, Amapá e Sergipe. Com as Seleções, 79 Regiões de Saúde passam a contar com os serviços de Oficina Ortopédica, o que corresponde a uma ampliação da cobertura de 4% no país.

Unidades Odontológicas Móveis (UOM)

O Novo PAC Seleções amplia os serviços de saúde bucal com a aquisição de 400 novas Unidades Odontológicas Móveis, para 395 municípios e no Distrito Federal. Os veículos são equipados para fornecer atendimento odontológico, prioritariamente em áreas remotas ou de difícil acesso. O aumento da oferta de Unidades Odontológicas Móveis supera 48% do total entregue em anos anteriores e amplia o cuidado em saúde bucal no país.

Escolas em Tempo Integral

O Novo PAC Seleções garante a construção de 685 novas escolas de ensino fundamental e médio em tempo integral, em áreas de vulnerabilidade social, em 656 municípios. As novas escolas em tempo integral garantem a cobertura para 119,7 mil estudantes. O Novo PAC Seleções busca reduzir as desigualdades educacionais, com foco na melhoria da meta do Plano Nacional de Educação dos estados.

Creches e Escolas de Educação Infantil

O Novo PAC Seleções vai construir 1.178 novas creches e pré-escolas de Educação Infantil em tempo integral, em áreas de vulnerabilidade social, ampliando a oferta de vagas para crianças de 0 a 5 anos em 1.177 municípios. As novas creches e pré-escolas atenderão 110,7 mil crianças. O Novo PAC Seleções busca reduzir as desigualdades educacionais, ampliando a oferta de educação, com prioridade para os municípios com maior déficit e em sintonia com as metas do Plano Nacional de Educação. Prioriza, também, o atendimento a municípios com baixa capacidade para realização de obras e equipamentos, de forma a fortalecer o efetivo direito à educação para todos.

Transporte Escolar

O Novo PAC Seleções investe em 1.500 novos veículos do Programa Caminho da Escola, especialmente para alunos da zona rural, em 1.500 municípios. Os veículos possibilitam mais segurança e conforto, além de contribuir para a redução da evasão escolar das redes de Educação Básica brasileira. Os novos veículos escolares garantem a cobertura de atendimento de 45 mil a 135 mil estudantes em todo o país. O Novo PAC Seleções prioriza o atendimento a municípios com pequena capacidade financeira para novos equipamentos e que apresentam déficit de cobertura, de forma a ampliar o efetivo direito à educação para todos.

CEU da Cultura

O Novo PAC Seleções vai construir 300 novos CEUs da Cultura. Na primeira etapa da seleção, 195 novos CEUs da Cultura foram disponibilizados para 189 municípios brasileiros, em 24 unidades da federação. Foram priorizadas áreas com maior vulnerabilidade socioeconômica, situadas tanto em periferias urbanas como regionais. A segunda etapa da seleção disponibilizará 105 novos CEUs da Cultura. Com os novos CEUs da Cultura, 135 municípios recebem pela primeira vez este equipamento cultural. É ampliada a cobertura nacional de equipamentos CEU em 46%, com o apoio dos governos de 24 estados. O CEU da Cultura é um equipamento público de uso cultural e caráter comunitário, composto por espaços para expressão corporal e atividade física, arte e educação, trabalho e renda, meio ambiente, entre outras atividades interrelacionadas à cultura.

Patrimônio Histórico – Projetos de engenharia

Para preservar a riqueza histórica do país, o Novo PAC investe em 105 projetos de engenharia, arquitetura e complementares para recuperação de patrimônios culturais materiais e imateriais, com tombamento federal, em 83 municípios de todas as regiões do país. Os projetos apoiados buscam fortalecer as estruturas culturais, a memória e a identidade brasileiras, além de promover a relação das comunidades com os bens beneficiados.

Espaços Esportivos Comunitários

O Novo PAC Seleções investe na construção de 240 novos Espaços Esportivos Comunitários em 239 municípios com a infraestrutura esportiva. Os Espaços Esportivos Comunitários são constituídos por campo de futebol com grama sintética, meia quadra de basquete, pista de caminhada, parquinho infantil, bem como locais e mobiliários públicos indutores de vínculos comunitários e incentivadores de uma vida ativa e saudável para todas as idades, em todas as regiões do Brasil, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social.