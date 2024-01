Paraíba começa 2024 com dois açudes sangrando e mais de 20 em situação crítica

A Paraíba começa 2024 com dois açudes sangrando e 21 em situação crítica, sendo que quatro deles estão totalmente secos. Os dados são da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa). Outros 82 reservatórios estão em normalidade e mais 30 em observação.

É considerado em situação normal o açude com mais de 20% do volume total. Já os que estão com menos de 20% da capacidade estão em observação. Os que estão e situação crítica têm menos de 5% do volume.

Um dos dois açudes que estão sangrando são o Poções, localizado em Monteiro, no Cariri do estado. Ele tem capacidade máxima de 29.861.562 m³ de água e está com o volume atual de 30.634.974, o que representa 102,59% do total. O outro é o São José II, situado na mesma cidade, com capacidade de 1.311.540 m³. Atualmente, o volume desse manancial é de 1.313.847 m³, corresponde a 100,18% do total.

Os açudes que estão vazios estão localizados nas regiões do Cariri e Sertão:

Açude Bastiana, em Teixeira, no Sertão;

Açude Jeremias, em Desterro, no Serão;

Açude Ouro Velho, em Ouro Velho, no Cariri;

Açude Sabonete, em Teixeira, no Cariri.

Entre os outros 17 reservatórios que estão em situação crítica, mas que não estão completamente zerados, 10 tem menos de 1% do volume total.