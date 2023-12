Complexo Hospitalar de Mangabeira realiza cerca de 100 mil atendimentos em 2023

O Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio de Miranda Burity, unidade de portas abertas da Prefeitura de João Pessoa, realizou, entre os meses de janeiro e novembro de 2023, um quantitativo de 98.648 atendimentos. Com relação ao mesmo período do ano passado, o CHM ampliou em 20 mil o número de atendimentos prestados nos setores de urgência, emergência e ambulatório.

No decorrer deste ano de 2023, o Complexo também passou por diversas melhorias na sua parte física e de atendimento, a exemplo de uma nova estrutura do setor de urgência clínica e UTI. O CHM também foi contemplado com um novo Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), além de intervenções para oferecer um atendimento mais humanizado, num ambiente climatizado, mais confortável e acolhedor.

“Estamos muito felizes com o resultado alcançado pelo Complexo Hospitalar de Mangabeira. Um hospital que, por muito tempo era motivo de vergonha, hoje, tem sido referência na nossa cidade. Todas as áreas foram climatizadas, inauguramos o CDI, reformamos as enfermarias, o Pronto Atendimento em Saúde Mental, além de uma urgência totalmente renovada e equipada com 30 leitos. De janeiro a novembro de 2023, foram quase 100 mil atendimentos, com uma média de 750 cirurgias por mês”, destacou a secretária executiva de Saúde, Janine Lucena.

“Todo esse avanço demonstra o compromisso e o cuidado da gestão com a população. Trabalhamos incansavelmente para trazer qualidade de vida para todos. Seguiremos trabalhando para que tenhamos cada vez melhores resultados e a população tenha a saúde digna e humanizada que tanto precisam”, complementou a secretária.

Entre as melhorias, o Complexo Hospitalar Mangabeira teve uma intervenção, passando por uma ampla recuperação e modernização do setor de urgência clínica, que contempla as áreas verde, amarela, laranja, vermelha e UTI. Além de novo revestimento cerâmico das paredes, do piso, climatização, revisão elétrica e troca das divisórias.

Pasm – O Pronto Atendimento em Saúde Mental, que funciona no Complexo Hospitalar Mangabeira, registrou mais de 4,6 mil atendimentos no período de janeiro até novembro de 2023. Este ano, a Prefeitura de João Pessoa realizou uma reforma e ampliação na unidade para oferecer mais conforto e qualidade na assistência oferecida aos usuários.

Cendor – No Centro de Tratamento da Dor, que também atende os usuários no Complexo Hospitalar Mangabeira, são ofertados serviços como fisioterapia (analgésica, cinesioterapia, hidroterapia, osteopatia, RPG e pilates), acupuntura, psicoterapia, atendimento médico em diversas especialidades e procedimentos de infiltração para os casos mais refratários. A equipe multidisciplinar do Cendor é composta por médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, além do administrativo. O Centro atende uma média de 2 mil pacientes a cada mês.