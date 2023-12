Samu-JP divulga esquema de atendimento para a festa de Réveillon

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional de João Pessoa (Samu-JP) divulgou como será sua atuação no Plano Operacional de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel, para a festa de Réveillon 2024 na orla da Capital. O Samu-JP vai iniciar sua atuação a partir das 20h deste domingo (31) até o final do evento. As unidades móveis e os profissionais do serviço estarão em bases descentralizadas, localizadas em pontos estratégicos no entorno do Busto de Tamandaré, conforme a necessidade do público.

“Como de costume, todo o profissionalismo empregado pelas equipes do Samu-192 vai estar à disposição da população, dando todo o suporte de atendimento de urgência e emergência, necessário ao grande público para a festa de Réveillon 2024. Lembrando também que as nossas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) também estarão aptas para realização de atendimentos, com toda a agilidade e rapidez que a população de João Pessoa necessitar”, informou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde da SMS-JP.

Veículos – A estrutura de suporte ao atendimento de urgência e emergência na festa da virada em João Pessoa contará com nove veículos, divididos em uma Unidade de Suporte Básico (USB), uma de Suporte Avançado (USA), seis motolâncias (três duplas), além de um Veículo de Intervenção Rápida (VIR), que dará suporte na otimização e coordenação dos trabalhos.

A Unidade de Suporte Avançado de Vida (USA) ficará situada estrategicamente na Avenida Cabo Branco, 1262, na esquina do Xênius Hotel. Já a Unidade de Suporte Básico de Vida (USB) terá seu ponto fixo na Rua José Augusto Trindade, 160, em Tambaú, na esquina da Pizzaria Nostra. Nestes mesmos locais onde ficarão a USA e a USB, haverá uma dupla de motolâncias em cada lugar, complementando e agilizando o atendimento.

O Veículo de Intervenção Rápida (VIR) estará em ponto fixo na Avenida Epitácio Pessoa, esquina com Avenida Antônio Lira, no calçadão em frente à Farmácia Pague Menos, local onde também ficará uma dupla de motolâncias.

Profissionais – Para o Réveillon deste ano, o Samu-JP estará disponibilizando 14 profissionais para o atendimento à população. A equipe estará subdividida em dois médicos, seis enfermeiros, três técnicos de enfermagem e três condutores socorristas.