O ano de 2023 contou com o sucesso de vários atletas paraibanos pelo Brasil e pelo mundo. Nas mais variadas modalidades, os conterrâneos mandaram bem: teve medalha de ouro, vários bloqueios e, é claro, muitos gols.

Na retrospectiva do Jornal da Paraíba, relembre cinco atletas paraibanos que marcaram o nome da terrinha em 2023. Haja história para contar!

Cinco atletas paraibanos que marcaram o nome do estado em 2023

George Wanderley (vôlei de praia)

Parceiro de André Stein, George Wanderley representa o presente do vôlei de praia brasileiro. O paraibano, junto com o capixaba, lidera a corrida olímpica do Brasil e deve estar em Paris em 2024. Nesta temporada, ele venceu cinco etapas do Circuito Brasileiro, incluindo em João Pessoa, e também foi campeão Pan-Americano, em Santiago.

George ainda recebeu prêmios individuais, como os de: melhor passe e o melhor levantamento do país. Um ano para ficar na história

+ Pan 2023: André e George vencem cubanos e levam ouro no vôlei de praia

Hulk (futebol)

Camisa 7 do Atlético-MG, Hulk teve um ano importante na arrancada da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari. Mas foi com Eduardo Coudet que o Galo foi campeão estadual, e Hulk, é claro, teve papel de destaque.

Depois a equipe oscilou, o argentino deixou o cargo, e Felipão topou a missão no Atlético-MG. O show de Hulk foi principalmente no segundo turno do Brasileirão.

Somente em 2023, Hulk disputou 59 jogos, marcou 30 gols e deu 14 assistências. O paraibano foi realmente incrível.

+ Hulk termina Brasileirão em alta com o Atlético-MG

Petrúcio Ferreira (atletismo paralímpico)

Ano de competição internacional tem que ter o brilho dele: Petrúcio Ferreira. O grande nome do atletismo paralímpico mundial teve mais uma conquista nos Jogos Parapan-Americanos.

Em Santiago, no Chile, Petrúcio foi tricampeão nos 100m com direito a novo recorde mundial. Ele venceu a prova com 10s34 na classe T47. Haja fôlego para Petrúcio, que vai em busca do tri nas Paralimpíadas, em 2024, na capital francesa.

+ Parapan 2023: Petrúcio é tricampeão nos 100m com novo recorde das Américas

Tiquinho Soares (futebol)

O fim de ano para os torcedores do Botafogo carioca não foi nada bom. O título do Brasileirão, que parecia encaminhado, terminou em frustração pela queda de rendimento da equipe. Mas enquanto esteve em alta, o Fogão contou com o brilho de Tiquinho Soares.

O paraibano dono da camisa 9 do Glorioso terminou 2023 com 29 gols e sete assistências em 54 jogos disputados. Foi o artilheiro paraibano no ano.

+ Tiquinho Soares é o artilheiro nordestino no Brasileirão 2023

Silvana Fernandes (taekwondo paralímpico)

Por fim, é preciso destacar Silvana Fernandes. A paraibana encerrou 2023 sendo eleita o destaque do taekwondo paralímpico brasileiro. Também não é para menos, campeã de Gran Prix e também medalha de ouro no Parapan de Santiago.

Silvana lidera o ranking mundial na categoria até 57kg. Em 2024, ela mira os jogos Paralímpicos de Paris. A expectiva é grande por medalha.

+ Silvana Fernandes é bicampeã do Parapan e agora vira a chave para as Paralimpíadas de Paris

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba