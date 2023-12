Hulk anuncia que será pai pela 5ª vez; relembre como foi o ano do jogador

O atacante paraibano Hulk, do Atlético-MG, anunciou em suas redes sociais que será pai pela quinta vez. De acordo com o jogador, ele e a esposa, Camila Ângelo, mantiveram a gestação em segredo por alguns meses. O filho, que ainda não teve o sexo revelado pelos pais, será o segundo do casal.

De acordo com o jogador, nem mesmo os seus outros filhos sabiam da gravidez de Camila Ângelo. A gestação só foi revelada pelo pai no último sábado (16).

“Passando aqui para agradecer pelas inúmeras mensagens que venho recebendo sobre a questão da gravidez da minha esposa. Não era novidade. Eu e minha esposa já estamos vivenciando isso há alguns meses, com os familiares, com os amigos mais próximos. A gente resolveu não postar (antes), porque, enfim, decisão nossa. Meus filhos até então não sabiam. Eu combinei de falar com eles só a partir do dia 16, quando eu pegasse eles para passar as férias comigo”, disse Hulk em um vídeo publicado nas redes sociais.

Hulk tem outros três filhos, frutos do seu primeiro casamento: Ian, de 13 anos; Tiago, de 11 anos; e Alice, de 9 anos. Além da pequena Zaya, que nasceu em abril deste ano, sendo a primeira filha do jogador com Camila Ângelo.

Veja como foi a temporada 2023 para Hulk

Dentro de campo, Hulk fez uma boa campanha vestindo a camisa do Atlético-MG na temporada 2023. O atacante foi o artilheiro do Campeonato Mineiro, marcando 11 gols. O feito importante do jogador ajudou o Galo a conquistar o título estadual.

No Campeonato Brasileiro, a participação de Hulk também foi de extrema importância para a equipe mineira. O paraibano foi o vice-artilheiro do Galo no Brasileirão, com 15 gols, além de ter ficado em 3º na artilharia geral da competição nacional, empatado com o uruguaio Luis Suárez, do Grêmio.

O atacante também se destacou quando o assunto foi passes para gol. Ao todo, foram 11 assistências, o que fizeram dele o maior garçom do Atlético-MG. Somando as assistências aos gols marcados, Hulk foi o líder em participações em gols no Brasileirão de 2023, novamente empatado com Suárez, com 26 no total.