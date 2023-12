Secretaria da Mulher prepara cronograma para 2024 e anuncia curso de empreendedorismo feminino na Capital

Faltando menos de 15 dias para encerrar as atividades deste ano, a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM) já definiu o cronograma do primeiro curso de 2024, com início previsto para 18 de Janeiro, na linha de empreendedorismo feminino (estética e beleza). A informação é da secretária Nena Martins.

Conforme explicou, o curso, que acontecerá no Espaço da Mulher, localizado na sede da própria secretaria, no Paço Municipal, no centro de João Pessoa, é uma realização da Prefeitura em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, do Rio de Janeiro.

“O Instituto tem sido um grande parceiro das ações da Prefeitura de João pessoa, por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres, e essa parceria está sendo renovada para o próximo ano também”, destacou.

Ela informou que o primeiro curso de 2024 ofertará 60 vagas com horário especial e duração de cinco meses. “No final de dezembro estaremos anunciando todos os detalhes através das plataformas da Prefeitura e abrindo as inscrições, que são totalmente gratuitas”, detalhou.

Nena Martins ressaltou que a Pasta tem uma programação vasta de cursos durante todo o ano voltado para as mulheres em situação de vulnerabilidade social em atendimento na SEPPM. “Oferecemos capacitações através do programa João Pessoas, onde são disponibilizados cursos de cuidadora de idosos, vendas, embelezamento e outros. A mulher já sai de lá capacitada para o mercado de trabalho”, afirmou, acrescentando que a programação anual também inclui palestras e oficinas diversas.

Serviço – A Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres funciona no Paço Municipal, no Centro. As pessoas podem obter informações pelos telefones: 3213-7352 (gabinete) e 3213-7351 (recepção) e ainda pelo telefone institucional 98654-6332 durante a semana, de segunda a sexta-feira.