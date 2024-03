Prefeitura de João Pessoa lança processo seletivo para coordenador de Polo da Universidade Aberta do Brasil

20/03/2024 |

16:00 |

25

A Prefeitura de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), lançou um edital de processo seletivo para coordenador de polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), instituída pela Sedec, para atuar no Polo Municipal de Apoio Presencial de João Pessoa. A inscrição estará aberta até às 23h59 do dia 15 de abril e será feita exclusivamente online pelo link: https://forms.gle/CvbUm8NEMHWwxQz58

Para se inscrever o candidato deverá ser brasileiro nato ou naturalizado; ser portador de diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação; ser professor efetivo da Educação Básica Pública do Município de João Pessoa, com experiência mínima de um ano no magistério básico.

Será obrigatório ainda comprovar experiência profissional em Educação a Distância (EAD); residir no município de João Pessoa, onde se localiza o polo presencial; ter disponibilidade para dedicação exclusiva no exercício de coordenação do polo presencial.

Atribuições – O coordenador de polo UAB deverá apoiar as ações gerenciais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ações acadêmicas das Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) que atuem no Polo; acompanhar, executar e coordenar as atividades administrativas do Polo.

Clique aqui para acessar o edital completo do Processo Seletivo Simplificado.