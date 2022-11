Feriado

João Pessoa vacina contra Covid-19 nesta terça-feira exclusivamente no Mangabeira Shopping

14/11/2022 | 17:00 | 51

Devido o feriado da Proclamação da República, nesta terça-feira (15), todas as salas de vacinas da rede municipal estarão fechadas. Porém, o ponto fixo de apoio localizado no estacionamento do Mangabeira Shopping estará funcionando normalmente ofertando todas as vacinas do calendário de rotina e as de campanhas – Covid-19 e Influenza. A vacinação estará disponível à população das 8h às 16h.

Podem receber a vacina contra a Covid-19 crianças a partir de seis meses de idade (1ª dose) com comorbidade. São ofertadas para os demais públicos as segundas doses da Pfizer (60 dias), Astrazeneca (90 dias) e Janssen. Já a terceira dose está disponível ao público 12+ (120 dias após a segunda dose), imunossuprimidos (28 dias) e trabalhadores de saúde (120 dias). Já a quarta dose é voltada ao público de 30 e 39 anos, que recebeu a terceira dose há pelo menos 120 dias.

“Para crianças de 3 e 4 anos estamos aguardando a reposição do Ministério da Saúde com novas remessas da Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan. A Pfizer pode ser utilizada em crianças a partir de 5 anos.”, explicou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde. “Assim que recebermos os novos lotes de imunizantes da Coronavac, faremos comunicado, com divulgação ampla, com objetivo de promover e garantir o cuidado preventivo desse grupo, em especial”, completou o coordenador.

As vacinas do calendário de rotina e de campanhas podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de três anos de idade ou mais.

Documentos necessários – No caso de crianças com seis meses a dois anos de idade (2 anos, 11 meses e 29 dias), os pais ou responsáveis devem apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento da criança, cartão SUS, comprovante de residência em João Pessoa e laudo médico comprovando comorbidade – este ficará retido e arquivado no ato da vacina.

Já para crianças de 3 a 11 anos, são necessários Cartão SUS ou CPF e comprovante de residência de João Pessoa. Crianças com comorbidades ou alguma deficiência deverão apresentar laudo ou declaração médica que comprove a doença. Para a segunda dose é necessário apresentar o cartão de vacinação e documento com foto.

Para receber a primeira dose da vacina a partir dos 12 anos é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em João Pessoa. Já para a D2, D3 e D4 é obrigatório apresentar o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto, além de comprovação documental para trabalhadores de saúde e laudo médico para imunossuprimidos.

Local para vacinação nesta terça-feira (15):

Mangabeira Shopping – 8h às 16h