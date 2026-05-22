Sudema embarga abatedouro de aves por lançamento irregular de esgoto, em João Pessoa. Sudema/Divulgação

Uma empresa especializada no abate de aves, que despejava esgoto sem tratamento em afluentes do Rio Cabelo, no Distrito Industrial de Mangabeira, foi embargada e multada pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema). A fiscalização aconteceu na manhã desta quarta-feira (29), integrando a Operação Praias Limpas.

Durante a vistoria ficou constatado que o empreendimento estava despejando seus resíduos diretamente na rede de drenagem pluvial. Para auxiliar na identificação do dano ambiental, foram utilizados equipamentos de vídeo inspeção por robô e insuflador de fumaça. Esses recursos confirmaram a existência de uma tubulação conectada diretamente à galeria de drenagem por meio de uma ligação irregular criada para desviar o fluxo de efluentes do trajeto adequado, que seria o sistema de tratamento.

Diante das irregularidades, os técnicos da Coordenação de Medições Ambientais da Sudema embargaram as atividades do estabelecimento até que todas as irregularidades sejam sanadas. Ainda foi aplicada uma multa de 142 UFR-PB, que correspondem a cerca de R$ 10 mil. O responsável pelo empreendimento também foi conduzido à Delegacia.

Participaram da ação técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semam), Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinfra), Cagepa e Batalhão de Polícia Ambiental.