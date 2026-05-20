Prefeitura e MPPB promovem coleta seletiva durante festejos do aniversário de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa e o Ministério Público da Paraíba (MPPB) promovem a coleta seletiva nos festejos dos 440 anos da cidade (5 de agosto). Assim como foi feito nas prévias de Carnaval com o projeto Recicla Folia, que coletou mais de 20 toneladas de materiais, o projeto Recicla João Pessoa vai executar a separação de resíduos entre secos e úmidos no dia do show de Roberto Carlos, na segunda-feira (5), no Busto de Tamandaré, e nos dias de realização da 5ª edição da Maratona Internacional de João Pessoa – sábado (2) e domingo (3).

Para o superintendente da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Ricardo Veloso, este é mais um passo na parceria entre a Prefeitura – que inclui a Secretaria de Meio Ambiente (Semam) – e o Ministério Público, em prol da sustentabilidade nos grandes eventos públicos. A cidade de João Pessoa já conta com as ações do Programa Municipal de Coleta Seletiva (Recicla-JP), que atende condomínios residenciais, órgãos públicos e empresas.

“Realizamos um grande trabalho nas cinco noites de desfile dos blocos na Via Folia e, agora, damos continuidade em mais uma grande festa de João Pessoa com o trabalho das associações de coleta seletiva apoiadas pela Emlur. Teremos aproximadamente 70 agentes neste trabalho de coletar latinhas e garrafas de plástico, entre outros materiais recicláveis”, afirmou Ricardo Veloso.

De acordo com a promotora de Justiça Cláudia Cabral Cavalcante, empresas, gestores públicos, e população em geral precisam atuar em sintonia para executar a política pública de sustentabilidade nos grandes eventos da cidade.

Central de Reciclagem – A Emlur vai montar a Central de Reciclagem nas imediações do Busto de Tamandaré, no show de Roberto Carlos, cuja projeção da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) é de atrair pelo menos 300 mil pessoas. Na Central de Reciclagem, será feita a separação e triagem dos materiais por tipologia. A estação permitirá que a sociedade visualize, em tempo real, o ciclo dos resíduos recicláveis — desde o descarte até a triagem e destinação ambientalmente adequada.

As associações de coleta seletiva – Ascare- JP, Acordo Verde e Tribo de Judá – vão receber o pagamento de diária pelo trabalho realizado, além de transporte, alimentação e equipamentos de proteção individual, que são botas e luvas, além de camisas com identificação. A participação dos agentes de coleta seletiva também tem o viés de inclusão socioeconômica na política pública. O material coletado terá destinação ambientalmente adequada com a comercialização para as indústrias recicladoras.

Além da coleta seletiva durante o evento, serão instalados seis pontos de entrega voluntária (PEV) de recicláveis ao longo do espaço festivo, promovendo o engajamento do público e a educação ambiental.

A operação de limpeza do evento também conta com o trabalho de 300 agentes da Emlur, na varrição e coleta de resíduos. Parte vai trabalhar durante o show, mas a maioria chega à orla para executar os serviços após a apresentação musical. A força-tarefa ainda inclui três caminhões compactadores, varredora mecanizada e saneadora de areia.

Maratona – Nos dois dias de realização da Maratona Internacional de João Pessoa – sábado (2) e domingo (3), a Emlur também vai montar a Central de Reciclagem para coletar as garrafas de água e isotônicos consumidos pelos atletas. Em cada dia de competição, 15 agentes de coleta seletiva estarão dispostos nas proximidades dos pontos de hidratação da Maratona para coletar os materiais. A Emlur também vai disponibilizar uma turma de 16 agentes de limpeza para as atividades de coleta e varrição.

O grupo de percussão da Emlur, Baticumlata, vai se apresentar nos dias da Maratona para animar os competidores e o público que vai acompanhar a prova esportiva. O objetivo é levar a mensagem da separação de resíduos adequada em prol da sustentabilidade. O Baticumlata produz sua música utilizando materiais reaproveitáveis de plástico e metal como instrumentos musicais.

Festa das Neves – A Prefeitura de João Pessoa iniciou, no último domingo (27), a programação da Festa das Neves 2025. No dia do aniversário de 440 anos da Capital, 05 de agosto, a cidade recebe o show do cantor Roberto Carlos, através de uma parceria público-privada com a Medow Entretenimento.

Conforme o edital, o investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada deve investir mais R$ 2 milhões para completar o show que acontece numa área de 70 mil metros quadrados voltada ao público em geral, com entrada gratuita. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados.

Para conferir a programação completa da Festa das Neves, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festa-das-neves/.