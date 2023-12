Tardezinha Inclusiva celebra o Natal neste domingo, no Centro Cultural de Mangabeira

A Tardezinha Inclusiva deste domingo (17), celebra, na 24ª edição, o ‘Natal com Amor e Inclusão’ e comemora os dois anos da ação que integra o projeto Somos Capazes. O evento é realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Associação Paraibana de Autismo (APA) e Turma Tá Blz, reunindo crianças autistas, T21 e cadeirantes a partir das 14h, no Centro Cultural de Mangabeira.

“São dois anos de Tardezinha Inclusiva, um projeto extremamente vitorioso não apenas para a Funjope e a Prefeitura de João Pessoa, mas para as famílias, os pais, as mães das crianças autistas, com T21, cadeirantes. Conseguir manter um programa com essa efetividade durante dois anos é muito importante, mostra que uma política de cultura também precisa focar na questão da inclusão social. E o prefeito Cícero Lucena tem nos orientado e nos conduzido para esse caminho”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que a Tardezinha Inclusiva cresceu, ganhou relevância para as famílias, para as crianças que, a partir desse trabalho, estão se desenvolvendo enquanto ser humano, enquanto cidadão. “Isso é muito gratificante. Temos o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), damos assistência jurídica, psicológica, pedagógica às famílias. Fazemos um trabalho com abordagem múltipla e fico contente demais com os resultados da nossa Tardezinha”.

A presidente da APA, Hosana Carneiro, também afirma que tem muito para celebrar. “Domingo comemoramos dois anos da Tardezinha Inclusiva e esta é a certeza de que estamos fazendo um trabalho com amor, dedicação e que tem realmente atendido o objetivo que é trazer as famílias dos autistas ao convívio social, tendo momentos especiais, uma vida mais saudável e com mais alegria”.

Ela afirma que é uma felicidade poder afirmar que o projeto completa mais um ano. “Aproveito para convidar as pessoas que estão em casa, que ainda não conhecem a Tardezinha Inclusiva a participar desse momento tão incrível, feito com tanto cuidado e alegria. Estamos sempre por lá acolhendo, recebendo as famílias. Em dois anos, não tivemos nenhum acidente, concluímos todas as edições com sucesso, só construímos felicidade para os nossos autistas”, ressalta.

Nik Fernandes, uma das organizadoras do evento, também comemora. “Hoje transbordamos de felicidade, gratidão e esperança com a construção que cada Tardezinha tem sido na vida das famílias atípicas que frequentam assiduamente esse projeto terapêutico cultural que faz a diferença na vida de muitas crianças”, observa.

Ela conta que as mães sempre relatam as mudanças grandiosas nas vidas delas, enfatizando como é importante criar esse vínculo com outras crianças, mostrando o crescimento e a independência adquiridos nesses 24 meses. “Lá na Tardezinha nossas crianças são respeitadas, reconhecidas e todas têm acesso às mesmas oportunidades para viver, brincar, aprender e se socializar através da cultura”.

Nik acrescenta que os autistas acompanhados na Tardezinha Inclusiva têm mostrado como são capazes de receber a cultura e mostrar interesses artísticos. Muitos autistas e T21 eram extremamente introvertidos, não gostavam de som alto, não se permitiam receber aplausos, beijos, abraços. “Hoje estão se apresentando no palco, quebrando barreiras. Então, vamos comemorar os dois anos desse fantástico projeto da Prefeitura de João Pessoa, a única cidade que faz um projeto cultural inclusivo mensal para as famílias atípicas. Que 2024 chegue com muito mais amor e inclusão”.

Programação – A abertura será com o coral da Unimed cantando ‘Parabéns’ e músicas natalinas. Na lista de atividades, a criançada vai contar com a animação da Turma Tá Blz, com a cantora Nik Fernandes e DJ Jhony Fernandes. Também será apresentado o Musical de Natal Frozen, com o baile das crianças, e o musical da Disney com Toy Story, Patrulha Canina e Bolofofos.

A criançada vai acompanhar a chegada do Papai Noel, com a Turma Tá Blz para fotos e musical. Além disso, serão oferecidas oficinas de artes com a Escola Impactos; oficina de biscoitos natalinos com a nutrikids Janete Diniz e clínica Metamorfose; oficina de pintura em gesso, com Espaço Happy; participação especial do cover do Michael Jackson e da Banda Forró da Live.

Os palhaços Kika e Baba Baby vão animar a tarde junto com o Mágico Smith. Haverá apresentação da Companhia de Ballet Aruanda e dos cantores Luiz, Lucas e Anthony Marques. No espaço, acontece ainda a Feirinha Inclusiva, com artigos produzidos pelas mães, e ações do projeto Cuidar de Quem Cuida, com serviços para elas.