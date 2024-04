Vacina que protege contra dengue é segura e está disponível em diversos serviços de saúde 

A vacina contra a dengue segue sendo aplicada em diversos serviços da rede municipal de saúde, a partir das 7h até as 21h. Em João Pessoa, podem receber as doses do imunizante crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, pois este é o grupo com maior risco de hospitalização por causa da doença, segundo o Ministério de Saúde. A vacina é segura e eficiente para proteger contra os quatro sorotipos do vírus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.

“A conscientização sobre a importância da vacinação é essencial para proteger a saúde da população e combater a disseminação de desinformações. Seguimos promovendo o alerta sobre a importância da vacina e, com a oferta de imunizantes que protegem contra diversas doenças, a exemplo do sarampo, Covid-19, poliomielite, dengue, entre outros. É importante destacar que cada imunizante é desenvolvido para prevenir uma doença específica, e sua segurança e eficácia são comprovadas por estudos científicos e órgãos reguladores de saúde em todo o mundo, como é o caso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil. Portanto, o que ofertamos nos serviços é seguro e promove uma barreira protetora contra as doenças imunopreveníveis”, destacou Fernando Virgolino.

A prevenção tem o objetivo de reduzir o risco de infecção sintomática, hospitalizações e da morbimortalidade pela doença. Desde quando começou a Campanha de Vacinação contra a Dengue os profissionais de saúde da capital já vacinaram 13.715 pessoas com a primeira dose do imunizante. A segunda dose deve ser administrada com intervalo de 90 dias entre elas. Caso a criança ou adolescente tenha sido diagnosticada com dengue, é necessário aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal.

Proteção contra dengue – A vacina é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com o esquema composto de duas doses, em intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Proteção contra Influenza – Já contra a gripe, já foram aplicadas 16.887 doses do imunizante, inicialmente está sendo administrada apenas nas pessoas que fazem parte do grupo prioritário. São elas: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas (aquelas mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto), professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais de idade, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Documentação – Para vacinação contra a dengue, basta o usuário levar a caderneta de vacinação e um documento oficial. Para Influenza é necessário levar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito. É necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira (10):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Com todas as vacinas de Campanha (Covid-19, Dengue, Influenza) e de rotina Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Com todas as vacinas de Campanha (Covid-19, Dengue, Influenza) e de rotina Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Ofertando as vacinas de campanhas contra a Influenza e Dengue Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Ofertando as vacinas de campanhas contra a Influenza e Dengue Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Ofertando as vacinas de campanhas contra a Influenza e Dengue Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) 9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp) Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)