Governo deve entregar arco metropolitano de Campina Grande no próximo dia 22

Ontem o governador João Azevêdo (PSB) assinou a ordem de serviço para construção do arco metropolitano de João Pessoa, que vai interligar diretamente a BR-101 e a BR-230 com a construção de dois viadutos. Na região de Campina Grande, uma obra semelhante está em fase final de execução e a previsão é de que seja entregue no próximo dia 22 deste mês.

A informação da entrega é do vice-governador, Lucas Ribeiro (Progressistas).

Prometida há muito tempo por outras gestões, a obra tem uma extensão de 6,4 quilômetros e vai interligar as BRs 230, 104 e a rodovia estadual PB-095, retirando o tráfego de longa distância do centro da cidade – principalmente caminhões pesados.

O projeto foi iniciado em março de 2021 e é executado pela Cosampa Projetos e Construção Ltda, empresa ganhadora da concorrência publicada realizada pelo DER.

Outra agenda

Hoje o governador João Azevêdo cumpriu uma outra agenda em Campina Grande. Ele participou da inauguração de um ginásio na Associação de ´pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

João tem mirado a região de Campina.