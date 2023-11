Prefeitura de João Pessoa promove curso de capacitação para participantes do Eu Posso

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa (Sedest) realizou, nesta segunda (13) e terça-feira (14), cursos de capacitação com 120 empreendedores locais inscritos no programa Eu Posso Microcrédito. Os participantes tiveram aulas de desenvolvimento pessoal, gestão empresarial, finanças pessoais e marketing digital. Esta é a segunda das oito etapas que eles terão que cumprir até a concessão do crédito.

“É um pacote bem completo para que o empreendedor saia daqui com noções, ideias e provações, que possam ser desenvolvidas no negócio dele”, destaca Dante Tomei, diretor de Qualificação e Projetos da Sedest.

A administradora Andreia Augusta foi uma das participantes da capacitação. Ela tem um negócio de acessórios online e procurou o microcrédito do Eu Posso para impulsionar as vendas neste final de ano. “Como meu negócio é online, eu preciso investir em fotos e vídeos de qualidade. Busquei o crédito do Eu Posso com essa intenção. Mas também pretendo comprar expositores e ficar com um capital de giro para fazer o negócio andar”, comenta.

Na próxima etapa, os participantes irão elaborar o plano de negócio. “Iremos realizar entrevistas com os empreendedores para conhecer os negócios e as necessidades dos empreendimentos. É onde elencamos informações sobre receita, despesas, orçamento dos equipamentos, produtos que pretendem comprar, entre outros”, explica o diretor do programa Eu Posso, Wagner Hernandez.

O Eu Posso vai conceder até R$15 mil para pessoa jurídica e até R$8 mil para pessoa física. Os valores liberados vão variar mediante análise financeira, score de crédito e aprovação das etapas previstas.

A taxa de juros do programa é de 0,9% ao mês. O pagamento poderá ser dividido em até 24 parcelas mensais fixas, com carência de até três meses, quando houver investimento em capital fixo ou misto.