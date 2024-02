Ivete Sangalo confirma show da turnê ‘A Festa’ em João Pessoa

Ivete Sangalo confirmou a passagem da turnê “A Festa” pela Paraíba! O show vai acontecer na capital João Pessoa no dia 17 de agosto. O local ainda não está confirmado. A turnê marca as comemorações pelos 30 anos de carreira da baiana.

A turnê de Ivete Sangalo deve ter 30 shows, em 2024 e em 2025. As apresentações estão previstas para acontecer em estádios, e na Paraíba, a expectativa é que o show de Ivete seja no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Entre as cidades escolhidas, além de João Pessoa, na Paraíba, estão municípios localizados em vários outros estados, como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entre outros.

A venda de ingressos deve acontecer pelo site oficial da turnê A Festa.

Ivete Sangalo na Paraíba

A última vez que Ivete Sangalo esteve na Paraíba foi em junho de 2023, na “Beijadrilha.

Na ocasião, Ivete puxou um trio elétrico na Avenida Brasília em pleno período junino, na cidade do Maior São João do Mundo.