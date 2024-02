Atendendo recomendação do MPF, PMJP notifica Hospital Laureano e cobra atendimento a pacientes

05/02/2024 |

Na manhã desta segunda-feira (5), a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa notificou o Hospital Napoleão Laureano com o objetivo de garantir a assistência necessária a todo e qualquer paciente com neoplasia. A decisão foi tomada atendendo a uma recomendação do Ministério Público Federal (MPF), já que foram observadas fragilidades assistenciais no atendimento a este público.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, tendo em vista a importância deste serviço, sempre cumpriu com suas obrigações para com a instituição, como explica o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira.

“Entendemos que não existem limites para salvar uma vida e garantimos que todo e qualquer custeio sempre foi e será arcado pela gestão municipal. Diante da constatação de carência de atendimento, identificada por nós e pelo MPF, a Secretaria de Saúde ressalta que tomou as medidas necessárias neste primeiro instante e não irá permitir que os pacientes não realizem suas terapêuticas por justificativas inaceitáveis”, declarou o gestor.

Em 2023, a Prefeitura Municipal de João Pessoa juntamente ao Ministério da Saúde repassou para o Laureano cerca de R$ 50 milhões, investimento que demonstra a preocupação em manter a assistência funcionando de forma eficaz.