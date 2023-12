Lu Meireles é campeã potiguar 2023 e termina competição como artilheira

A atacante Lu Meireles fechou o ano de 2023 com chave de ouro, conquistando mais um título em sua carreira, dessa vez do Campeonato Potiguar Feminino. Defendendo as cores do União-RN, Lu levantou a taça e ainda cravou mais uma artilharia, com nove gols marcados, isso depois de já ter sido a artilheira do futebol paraibano deste ano, com 16 gols.

Lu Meireles jogou contra suas companheiras de VF4

Um fato curioso é que Lu Meireles defendeu as cores do VF4 no Campeonato Paraibano e voltará ao clube para disputar o Campeonato Brasileiro A2 de 2024; e seu treinador do clube paraibano, Guilherme Paiva, juntamente de uma base do time das Panteras, foram para o ABC, também para disputar o Potiguar. Como Lu já havia fechado com o União, assim como a meia Bárbara, essa base do VF4 acabou ficando dividida entre União-RN e ABC.

O ABC caiu nas semifinais, perdendo a decisão nos pênaltis, para o Alecrim, adversário do União-RN na grande final. Valendo a taça, o time de Lu Meireles venceu por 2 a 0. Apesar de não marcar na final, Lu fechou a competição com nove gols e a artilharia.