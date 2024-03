auditoria aponta problemas, mas tendência é de aprovação

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) julga amanhã as contas de 2022 do governador João Azevêdo (PSB). A sessão está marcada para às 9h e o processo tem como relator o conselheiro Fábio Nogueira. Será a quarta vez que o órgão analisa as contas da gestão Azevêdo.

Em 2019 e 2020 elas foram reprovadas pelo TCE, mas a Assembleia Legislativa do Estado derrubou os pareceres e aprovou, posteriormente, as prestações de contas apresentadas.

Assim como os pareceres referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018, do ex-governador Ricardo Coutinho (PT). Já quanto ao exercício de 2021, da gestão João, os conselheiros opinaram pela aprovação.

No processo que será analisado amanhã a auditoria apontou problemas, como o não atingimento do percentual aplicado em educação e a abertura de créditos adicionais acima dos percentuais autorizados em lei.

O parecer do Ministério Público de Contas (MPC), porém, é pela aprovação das contas.

Pelo que apurou o Blog hoje à tarde, a auditoria não considerou os recursos destinados à UEPB como gastos em educação; o entendimento de que eles devem ser considerados, contudo, e já é pacificado em casos de análises de contas. E há nos autos leis que autorizaram a abertura dos créditos adicionais.

Em resumo, a tendência é de que amanhã as contas de João passem sem maiores contratempos pelo TCE.