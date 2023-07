Nos Bancários

Prefeitura realiza serviço para eliminar ponto de acúmulo de água e recuperação do pavimento

17/07/2023 | 20:00 | 72

A Prefeitura de João Pessoa está realizando um serviço no trecho final da Avenida Sérgio Guerra, nos Bancários, que vai eliminar problemas com acumulo de água no local, além da recuperação do pavimento danificado. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), os trabalhos deverão ser concluídos ainda esta semana.

“É um serviço para captação das águas nos dias de chuva, com uma interligação em uma rede de drenagem próxima”, explica Rodrigo Pacheco, diretor de Manutenção e Conservação da Seinfra (DMC). “É uma avenida principal, que recebe um fluxo muito grande de veículos e, com as chuvas, o pavimento estava ficando muito desgastado”, complementou.

Manutenção – Além de intervenções para criar soluções para problemas de drenagem e recuperação do pavimento, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) mantém uma programação diária de serviços de manutenção de galerias e de tapa-buraco, que percorre dezenas de bairros todos os dias.

Atendimento – A população da Capital pode solicitar os serviços de manutenção, incluindo da iluminação pública, por meio do call center da Seinfra, no 0800-031-1530, que funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h. A ligação é gratuita.