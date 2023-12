Concerto de Natal terá show do cantor Daniel Boaventura, Banda 5 de Agosto e Companhia de Dança de JP

A Prefeitura de João Pessoa, através de sua Fundação Cultural (Funjope), realiza, neste sábado (16), a abertura oficial das festas de final de ano, com show do cantor Daniel Boaventura, no Largo do Centro Cultural São Francisco, a partir das 19h. O Concerto de Natal terá a participação da Banda 5 de Agosto e da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, além de personagens natalinos que vão interagir com o público no entorno do espetáculo.

“O espetáculo de Natal oficial que a Funjope e a Prefeitura promovem há três anos é um momento muito importante para todos nós porque marca a celebração do Natal, evidentemente, com todo espírito de solidariedade e de esperança que o Natal traz para o cidadão pessoense, mas é importante também porque conseguimos promover um show de qualidade artística, estética, envolvendo a nossa Companhia Municipal de Dança, a nossa Banda 5 de Agosto, integrando-se com grandes nomes da música brasileira como é o caso do Daniel Boaventura”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que todos ficam muito contentes com isso e que o prefeito Cícero Lucena tem estimulado bastante a Fundação para fazer esse tipo de promoção. “A cidade de João Pessoa precisa criar o hábito e ter na sua agenda cultural momentos fortes e importantes como esse. Celebramos o Natal de uma maneira muito bonita, para cima, com um espetáculo de alta qualidade estética e, com certeza, teremos um público muito bonito lá no Museu de São Francisco, que é um ambiente histórico, onde já fazemos a nossa Paixão de Cristo e algumas ações da Orquestra Sinfônica Municipal. Então, já temos um hábito de trabalhar e valorizar o nosso Centro Histórico”, acrescentou.

Daniel Boaventura vai cantar um repertório eclético com músicas de Natal, a exemplo de ‘Jingle Bell Rock’ e ‘All I Want for Christmas’, mas também canções como ‘New York, New York’; ‘Perhaps, Perhaps, Perhaps’; ‘Descobridor dos Sete Mares’; ‘Dancing Queen’; ‘Não Quero Dinheiro’; ‘I’ve Got You’; ‘Sway’; ‘Kiss and Say Goodbye’; ‘Olha’; ‘Amor Perfeito’; ‘Meu Sangue Ferve Por Você’; ‘September’; ‘You are the first’; ‘Can’t Take my Eyes’.

Todos os bailarinos e bailarinas da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa participam do Concerto de Natal. Eles vão apresentar quatro coreografias, duas com canções de Natal envolvendo todo o elenco, e outras duas com músicas do cantor Frank Sinatra, contando com a participação de Daniel Boaventura.

“Vai ser mais uma oportunidade para a Companhia Municipal de Dança. Estamos esperando muito por esse momento porque ele (Daniel Boaventura) é um cantor que também dança e interpreta. Assim, vamos poder fazer também algum número com ele”, ressaltou Stella Paula Carvalho, que comanda a Companhia de Dança.

Para deixar a noite ainda mais musical, a Banda 5 de Agosto anuncia um repertório com canções natalinas na abertura. “Depois, faremos um pouco de soul e terminamos com um repertório bem dançante”, promete o maestro Rogério Borges.