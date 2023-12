Cícero Lucena autoriza construção do Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus

Na Avenida Messias Oliveira Guimarães, no Portal do Sol, há 12 anos, os moradores mantêm a tradição de orar e expressar a fé aos sábados e todo dia 13 de cada mês, num local onde está localizada a gruta com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Nesta quarta-feira (13), a celebração foi ainda mais especial, pois ocorreu a autorização do prefeito Cícero Lucena para a Prefeitura construir o Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus.

“Aqui tem uma história de fé, de confiança e de renovação de esperança. Por vários e vários anos, eu visitei esse local, pedindo sabedoria, proteção, desenvolvimento para sempre me conduzir no caminho de fazer o bem. Então, só tenho a agradecer a Nossa Senhora, a Deus, por essa oportunidade de estar como prefeito e presentear a cidade e todos que têm fé, independente da religião, no sentido de que nós precisamos dela para ter uma vida melhor e que possamos respeitar mais o próximo”, disse o prefeito, que esteve acompanhado da primeira-dama, Lauremília Lucena.

O projeto da Secretaria de Planejamento (Seplan) será executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), com a construção, do zero, do Santuário no terreno que fica ao lado da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Serão mais de 2 mil metros de área construída, para atender os moradores e poder receber ainda mais fiéis de vários lugares de João Pessoa.

O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, disse esperar que o lugar – de oração e devoção do povo de Deus, após transformado em santuário, continue crescendo e que seja uma fonte perene de graças e de bênçãos para as pessoas. “Através da benevolência do prefeito Cícero Lucena está sendo planejado para construir aqui o Santuário, que vai continuar essa tradição de oração aqui. A oração tem um poder transformador imenso, de graças e milagres”, afirmou o religioso, que benzeu o local onde será erguida a obra.

Tradição – A reunião dos fiéis no terreno no Portal do Sol, aos sábados e todo dia 13, acontece por conta do relato da Irmã Aldir, que pertence a Congregação de Campos do Jordão (SP). Ela disse ter recebido a missão de ajudar na construção do santuário em João Pessoa, no local onde ela visualizou a imagem de Nossa Senhora. A religiosa também esteve presente a celebração e descreveu o momento com muita felicidade.

“Agradecer ao prefeito Cícero Lucena por sua sensibilidade, por ajudar na realização do sonho dos fiéis e dessa missão divina. Esse local é sagrado”, afirmou.