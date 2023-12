Tata Werneck anuncia novidade e mudança do corpo: “feliz demais”

Por MRNews



No último domingo (03), a renomada atriz Tatá Werneck surpreendeu seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais um procedimento estético inovador realizado em seu rosto. Atualmente atuando na novela “Terra e Paixão”, a humorista não hesitou em exibir o resultado desse novo tratamento em seu perfil no Instagram.

Tatá explicou nos stories que a técnica empregada por sua dermatologista é baseada em PDRN de salmão, um procedimento ainda pouco conhecido no Brasil. Apesar de mostrar um rosto sem filtro, a atriz expressou sua satisfação com a pele renovada, afirmando: “Estou sem filtro, com nariz imenso, o rosto mais danificado, mas cara, minha pele está muito boa.”

Ao sair do consultório da Dra. Denise, responsável pelo procedimento, Tatá recomendou a técnica a seus seguidores, destacando a expertise da dermatologista e sugerindo que quem estiver no Rio de Janeiro busque seus serviços.

O tratamento em questão, PDRN (Polinucleotídeo), é um composto aplicável que inclui ácido hialurônico, PDRN e niacinamida. Com promessas de melhorar rugas, proporcionar hidratação e conferir um efeito iluminador e clareador à pele, o procedimento vem ganhando popularidade, auxiliando na prevenção do envelhecimento cutâneo.

Aos 40 anos, Tatá revelou sua aversão a procedimentos com agulhas, mas expressou satisfação com esse específico, recomendando-o. A contratada da Globo demonstrou gratidão pelo trabalho da dermatologista, ressaltando que ela sabe o que é melhor para cada paciente. O episódio reflete a crescente busca por inovações estéticas e a confiança depositada por figuras públicas em técnicas pouco convencionais para manter a vitalidade da pele.

Revelações Impactantes: Caio Descobre a Identidade do Assassino de Agatha em Terra e Paixão

Um dos maiores enigmas de Terra e Paixão está prestes a ser desvendado, e Caio finalmente descobrirá quem foi o responsável pela trágica morte de Agatha na trama de Walcyr Carrasco. Segundo o colunista André Romano, do Observatório da TV, do UOL, Marino, incansável em sua busca pela verdade, desvendará o crime brutal e revelará ao filho da falecida a identidade do assassino.

Agatha, conhecida por seus desafetos em Nova Primavera, foi vítima de envenenamento e três disparos antes de ser encontrada por Angelina, Caio e Marino. A autoria do crime, até então desconhecida, será finalmente revelada pelo dedicado delegado da cidade, acrescentando mais um capítulo intrigante à novela global.

Marino, após minuciosa investigação, chegará à conclusão sobre quem tirou a vida de Agatha e compartilhará a chocante revelação com Caio. Irene é apontada como a assassina, deixando o protagonista perplexo diante dessa revelação surpreendente.

“Foi cruel demais”, expressará Caio, reconhecendo que, apesar dos defeitos de Agatha, sua mãe não merecia encontrar a morte da maneira trágica que ocorreu. No desenrolar da trama, Marino buscará justiça e colocará Irene atrás das grades, prometendo um desfecho impactante para essa história envolvente.

Além da revelação sobre o assassinato de Agatha, Terra e Paixão reserva mais reviravoltas, com Aline descobrindo a identidade do abusador de Petra. O choque toma conta da trama quando ela percebe que o responsável é o próprio tio Dirceu, prometendo emoções intensas nos próximos capítulos.

O desfecho da novela se aproxima, deixando os telespectadores ansiosos para desvendar todos os segredos e emoções que ainda aguardam ser revelados em Terra e Paixão.

Intrigas e Reviravoltas: Agatha Vive? – Terra e Paixão Desperta Novos Mistérios

No universo de “Terra e Paixão“, a trama ganha contornos inesperados com a provocação audaciosa de Anely (Tatá Werneck), a camgirl perspicaz que, durante uma reunião do filme da Rainha Delícia, abala as certezas ao sugerir que Agatha (Eliane Giardini) pode estar “vivinha da Silva”. Essa ousada insinuação promete agitar a novela das nove da Globo, deixando os personagens e telespectadores em suspense.

Enquanto Hélio (Rafael Vitti) decide permanecer na cidade para investigar o assassinato de Agatha, revelando seu desejo de desvendar a verdade por trás da morte da ex-detenta, Anely lança uma provocação irônica. A camgirl, estrela principal do filme, deixa todos intrigados ao sugerir que a vilã pode não estar realmente morta. Se essa especulação se confirmar, os rumos da trama podem mudar drasticamente.

A ironia atinge seu ápice quando Anely, em um momento de descontração, sugere que Agatha pode “sair do caixão novamente”. A reação de Lucinda (Débora Falabella) diante desse comentário provocativo demonstra a tensão que essa possibilidade traz para a trama.

A interação entre Anely e Hélio revela um jogo de intrigas e ironias, onde a camgirl, apesar de suas provocações, justifica suas palavras como uma tentativa de animar o rapaz. Hélio, constrangido, se afasta, enquanto Anely, espevitada como sempre, declara que o loiro é um verdadeiro fofo, contrastando com a imagem negativa que ela tem da “bruxa”, referindo-se à mãe de Hélio.

Com esses elementos, “Terra e Paixão” constrói um enredo envolvente, onde a possibilidade da sobrevivência de Agatha se torna o ponto central de uma trama repleta de mistérios e reviravoltas. O público aguarda ansiosamente para descobrir se Agatha realmente está “vivinha da Silva” e como essa revelação impactará os destinos dos personagens dessa cativante novela das nove da Globo.