Cícero Lucena inicia a distribuição de 42 mil toneladas de peixe para famílias vulneráveis em João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena deu início, nesta terça-feira (15), à distribuição de 42 mil toneladas de peixe para famílias em situação de vulnerabilidade social em João Pessoa. A operação, que conta com a participação de várias secretarias municipais, irá beneficiar moradores dos residenciais da Prefeitura, pessoas cadastradas nos Centros de Referência da Cidadania e Assistência Social, além de 123 entidades, entre ONGs, instituições filantrópicas e hospitais da Capital.

Na chegada do carregamento do pescado, na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no bairro José Américo, o gestor da Capital reforçou o compromisso da Prefeitura em beneficiar as famílias, todos os anos, com o alimento tradicional da Semana Santa, garantindo a segurança alimentar. “Fico muito feliz com a compreensão da equipe, com a ação da equipe, exatamente em fazer, planejar todo esse trabalho, para que aqueles que não podem tenham também a chance de comer o seu peixe”, destacou o prefeito Cícero Lucena.

O vice-prefeito Leo Bezerra exaltou a operação que está sendo montada para a distribuição do pescado, que, nesta terça, será levado para os residenciais da Prefeitura, onde 14 mil famílias serão contempladas. “As pessoas que mais necessitam, que precisam do apoio e do suporte da Prefeitura, é que agradecem esse trabalho. A Prefeitura não medirá esforços para chegar a todos os locais, levando alimento e garantindo que a Semana Santa seja farta para todos”, afirmou Leo Bezerra.

A distribuição das 42 mil toneladas de peixe conta com a participação das secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), Habitação Social (Semhab), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), além da Emlur. “Um esforço para permitir que as pessoas possam ter o alimento na Semana Santa, ter a cultura do peixe assegurada, principalmente por parte de quem mais precisa desse cuidado”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social, Norma Gouveia.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, também destacou o papel da Prefeitura em se aproximar de quem precisa de segurança alimentar. “Só nos condomínios são 14 mil pessoas que receberão o seu peixe. A gestão do prefeito Cícero Lucena está distribuindo peixe cavala, um peixe excelente para todo mundo”, enfatizou a secretária.